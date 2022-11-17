Свет Эр-Рияда: столицу Саудовской Аравии превратили в сказку Световые украшения способны тронуть душу любого, даже самого необразованного жителя

Фото: riyadhart.sa

Фестиваль искусств Noor Riyadh

Более 130 художников преобразили с помощью света Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии в рамках проекта Noor Riyadh (Свет Рияда). Расположенный на равнине город, довольно однообразный в обычном состоянии, преобразился благодаря световым инсталляциям, став «разноцветной сказкой в темной ночной пустыне». Сиять в ночи Эр-Рияд продолжит до 19 ноября.

Свет понимают все

Noor Riyadh — первый проект, который реализуется Riyadh Art, новой публичной арт-инициативой Саудовской Аравии, призванной повысить культурную привлекательность государства. Ее создание даже прописано в программе развития королевства Vision 2030, любимом детище наследного принца Мухаммада бин Салмана, мечтающего превратить королевство в футуристический проект с городами будущего. Идея в том, что повышение культурной привлекательности означает большее число туристов, а развитие туристического сектора уменьшит зависимость страны от нефти, которая сейчас дает порядка 60% ВВП. Кроме того, таким образом власти хотят донести прекрасное до собственных жителей.

С помощью этого проекта мы хотим помочь людям избавиться от любых предвзятых представлений о современном искусстве. Нужно, чтобы они перестали думать, что оно доступно только для элиты. Мы хотим подарить современное искусство всем жителям и гостям Эр-Рияда. Noor Riyadh — это их праздник, — говорит о цели инициативы Мигель Бланко-Карраско, исполнительный директор проекта.

Фото: riyadhart.sa Фестиваль искусств Noor Riyadh

Экспонаты Noor Riyadh специально установили в популярных у местных жителей местах, чтобы искусство само пришло к ним. Световые проекции лучше всего раскрываются ночью, то есть выставке сыграло на руку, что Эр-Рияд — это город, в котором жизнь начинается с заходом солнца, когда спадает жара. Саудовцы собираются семьями и вместе идут ужинать, устраивают пикники в городских парках и общественных пространствах — как раз там, где смонтированы светящиеся чудеса Noor Riyadh. Световые украшения, по мнению создателей фестиваля света, способны тронуть душу любого, даже самого необразованного жителя, даже совсем не разбирающегося в современном искусстве.

Свет — это то, что смогут понять все, независимо от того, в каком они учатся классе, есть ли у них вообще образование, — считает исполнительный директор Noor Riyadh Мигель Бланко-Карраско.

Лес мифических горизонтов и души под мостом

В проекте участвуют многие именитые мастера иллюминации, как, например, Марк Брикман, который за свою карьеру ставил свет на концертах музыкантов вроде Пола Маккартни или группы Pink Floyd. В Noor Riyadh он направил свой талант на то, чтобы раскрасить ночное небо над городом в честь начала выставки, направив в полет более двух тысяч дронов со светодиодами.

Всего Эр-Рияд сейчас украшает около 190 различных световых проектов, каждый из них уникален. Так, пуэрториканская художница Гизель Колон превратила небольшой пустынный участок в пространство «Тысячи световых галактик». Над аравийской пустыней расположены сотни трехметровых трубок белого света, между которыми могут прогуливаться жители и гости столицы. Автор говорит, что в своей работе она смешала физику, космологию и биологию, чтобы создать «лес мифических горизонтов», который указывает на яркое будущее королевства. Это вполне согласуется с лозунгом проекта Noor Riyadh в этом году, который гласит: «Мы мечтаем о новых горизонтах». Впрочем, Колон признается, что каждый волен придумывать собственную интерпретацию загадочному лесу белого света.

Фото: riyadhart.sa Фестиваль искусств Noor Riyadh

Недалеко, под мостом, смонтирована другая инсталляция, под названием De Anima (О душе), ее создала Сара Брахим, местная танцовщица и хореограф. Зрители могут понаблюдать за проекцией метафорических «душ» под мостом. Работа названа в честь труда Аристотеля, в котором он делится своими рассуждениями о том, что такое душа, и утверждает, что она зависит от состояния тела.

На эту инсталляцию меня вдохновило то, как свет проникает в наше тело, а затем его по-разному покидает. В работе я переосмыслила текст Аристотеля De Anima и показываю пять разных душ и как они пять раз меняются в течение дня. Проекция демонстрирует, что солнечный свет оживляет душу, ведь каждый человек представляет собой как физически, так и метафорически, луч света, — поясняет хореограф.

Необычных объектов много, город буквально ими переполнен. Итальянская команда Quite Ensemble создала «Вертикальный горизонт» — интерактивную инсталляцию, которая объединяет саудовскую и итальянскую столицы. С помощью камер и микрофонов они записывают улицы Эр-Рияда и Рима, смешивают полученные данные и преобразуют их в световые схемы на экранах.

Похожий принцип и у другой инсталляции, под названием «Машинные галлюцинации». Это целая комната, полностью состоящая из телеэкранов. В ней искусственный интеллект собирает фотографии города с социальных сетей, а затем преобразует их в «общий сон», который и транслируется на экран. Как именно искусственный интеллект преобразует фотографии — не совсем понятно, но автор экспозиции американо-турецкий художник Рефик Анадоль уверяет, что комната позволяет окунуться в «разум машины».

Искусство осознанных сновидений

Выставку высоко оценивают как жители столицы, так и те, кто наблюдает за ней в социальных сетях. Фестиваль света в Эр-Рияде в этом году преобразил всю саудовскую столицу. В честь мероприятия там сейчас проходят открытые лекции и круглые столы на различные темы, начиная от влияния технологического процесса на искусство и заканчивая осознанными сновидениями. Также жители города могут посещать различные семинары, где их научат экспериментировать с фото и видео и даже делать инсталляции самим. Все деньги, вырученные с мероприятий, пойдут на благотворительные цели.

Фото: riyadhart.sa Фестиваль искусств Noor Riyadh

Однако не все отнеслись к фестивалю положительно. Так, во Франции журналисты информационного агентства AFP заявили, что Noor Riyadh — «одна из попыток власти отмыть свою репутацию». Дело в том, что многие критикуют Саудовскую Аравию из-за ситуации с правами человека в стране, и они полагают, что такими фестивалями Эр-Рияд лишь «пускает пыль в глаза» в попытках отвлечь мировое сообщество от критики королевской семьи. Правда, в самой Саудовской Аравии на такие обвинения стараются не обращать внимания и продолжают заниматься модернизацией государства, где еще несколько лет назад женщины не имели права выйти из дома без сопровождения близкого родственника, а теперь могут становится замгенсека кабинета министров или создавать экспонаты для фестивалей, вроде Noor Riyadh.