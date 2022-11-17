Более 130 художников преобразили с помощью света Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии в рамках проекта Noor Riyadh (Свет Рияда). Расположенный на равнине город, довольно однообразный в обычном состоянии, преобразился благодаря световым инсталляциям, став «разноцветной сказкой в темной ночной пустыне». Сиять в ночи Эр-Рияд продолжит до 19 ноября.
Свет понимают все
Noor Riyadh — первый проект, который реализуется Riyadh Art, новой публичной арт-инициативой Саудовской Аравии, призванной повысить культурную привлекательность государства. Ее создание даже прописано в программе развития королевства Vision 2030, любимом детище наследного принца Мухаммада бин Салмана, мечтающего превратить королевство в футуристический проект с городами будущего. Идея в том, что повышение культурной привлекательности означает большее число туристов, а развитие туристического сектора уменьшит зависимость страны от нефти, которая сейчас дает порядка 60% ВВП. Кроме того, таким образом власти хотят донести прекрасное до собственных жителей.
С помощью этого проекта мы хотим помочь людям избавиться от любых предвзятых представлений о современном искусстве. Нужно, чтобы они перестали думать, что оно доступно только для элиты. Мы хотим подарить современное искусство всем жителям и гостям Эр-Рияда. Noor Riyadh — это их праздник, — говорит о цели инициативы Мигель Бланко-Карраско, исполнительный директор проекта.
Экспонаты Noor Riyadh специально установили в популярных у местных жителей местах, чтобы искусство само пришло к ним. Световые проекции лучше всего раскрываются ночью, то есть выставке сыграло на руку, что Эр-Рияд — это город, в котором жизнь начинается с заходом солнца, когда спадает жара. Саудовцы собираются семьями и вместе идут ужинать, устраивают пикники в городских парках и общественных пространствах — как раз там, где смонтированы светящиеся чудеса Noor Riyadh. Световые украшения, по мнению создателей фестиваля света, способны тронуть душу любого, даже самого необразованного жителя, даже совсем не разбирающегося в современном искусстве.
Свет — это то, что смогут понять все, независимо от того, в каком они учатся классе, есть ли у них вообще образование, — считает исполнительный директор Noor Riyadh Мигель Бланко-Карраско.
Лес мифических горизонтов и души под мостом
В проекте участвуют многие именитые мастера иллюминации, как, например, Марк Брикман, который за свою карьеру ставил свет на концертах музыкантов вроде Пола Маккартни или группы Pink Floyd. В Noor Riyadh он направил свой талант на то, чтобы раскрасить ночное небо над городом в честь начала выставки, направив в полет более двух тысяч дронов со светодиодами.
Всего Эр-Рияд сейчас украшает около 190 различных световых проектов, каждый из них уникален. Так, пуэрториканская художница Гизель Колон превратила небольшой пустынный участок в пространство «Тысячи световых галактик». Над аравийской пустыней расположены сотни трехметровых трубок белого света, между которыми могут прогуливаться жители и гости столицы. Автор говорит, что в своей работе она смешала физику, космологию и биологию, чтобы создать «лес мифических горизонтов», который указывает на яркое будущее королевства. Это вполне согласуется с лозунгом проекта Noor Riyadh в этом году, который гласит: «Мы мечтаем о новых горизонтах». Впрочем, Колон признается, что каждый волен придумывать собственную интерпретацию загадочному лесу белого света.
Недалеко, под мостом, смонтирована другая инсталляция, под названием De Anima (О душе), ее создала Сара Брахим, местная танцовщица и хореограф. Зрители могут понаблюдать за проекцией метафорических «душ» под мостом. Работа названа в честь труда Аристотеля, в котором он делится своими рассуждениями о том, что такое душа, и утверждает, что она зависит от состояния тела.
На эту инсталляцию меня вдохновило то, как свет проникает в наше тело, а затем его по-разному покидает. В работе я переосмыслила текст Аристотеля De Anima и показываю пять разных душ и как они пять раз меняются в течение дня. Проекция демонстрирует, что солнечный свет оживляет душу, ведь каждый человек представляет собой как физически, так и метафорически, луч света, — поясняет хореограф.
Необычных объектов много, город буквально ими переполнен. Итальянская команда Quite Ensemble создала «Вертикальный горизонт» — интерактивную инсталляцию, которая объединяет саудовскую и итальянскую столицы. С помощью камер и микрофонов они записывают улицы Эр-Рияда и Рима, смешивают полученные данные и преобразуют их в световые схемы на экранах.
Похожий принцип и у другой инсталляции, под названием «Машинные галлюцинации». Это целая комната, полностью состоящая из телеэкранов. В ней искусственный интеллект собирает фотографии города с социальных сетей, а затем преобразует их в «общий сон», который и транслируется на экран. Как именно искусственный интеллект преобразует фотографии — не совсем понятно, но автор экспозиции американо-турецкий художник Рефик Анадоль уверяет, что комната позволяет окунуться в «разум машины».
Искусство осознанных сновидений
Выставку высоко оценивают как жители столицы, так и те, кто наблюдает за ней в социальных сетях. Фестиваль света в Эр-Рияде в этом году преобразил всю саудовскую столицу. В честь мероприятия там сейчас проходят открытые лекции и круглые столы на различные темы, начиная от влияния технологического процесса на искусство и заканчивая осознанными сновидениями. Также жители города могут посещать различные семинары, где их научат экспериментировать с фото и видео и даже делать инсталляции самим. Все деньги, вырученные с мероприятий, пойдут на благотворительные цели.
Однако не все отнеслись к фестивалю положительно. Так, во Франции журналисты информационного агентства AFP заявили, что Noor Riyadh — «одна из попыток власти отмыть свою репутацию». Дело в том, что многие критикуют Саудовскую Аравию из-за ситуации с правами человека в стране, и они полагают, что такими фестивалями Эр-Рияд лишь «пускает пыль в глаза» в попытках отвлечь мировое сообщество от критики королевской семьи. Правда, в самой Саудовской Аравии на такие обвинения стараются не обращать внимания и продолжают заниматься модернизацией государства, где еще несколько лет назад женщины не имели права выйти из дома без сопровождения близкого родственника, а теперь могут становится замгенсека кабинета министров или создавать экспонаты для фестивалей, вроде Noor Riyadh.
Noor Riyadh является важной частью планов по преобразованию столицы королевства в яркий и космополитический глобальный город с помощью искусства и культуры, — говорит директор компании Riyadh Art, которая организовала световую выставку.