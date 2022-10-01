Стой, красавица! Изнасилования в Египте стали национальной проблемой В Египте набирает обороты флешмоб #Meduza — женщины рассказывают о тотальном сексуальном насилии в стране

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В египетских социальных сетях появился новый тренд — жертвы сексуального насилия публично делятся своими печальными историями и рассказывают, через что им пришлось пройти. Среди арабских стран Египет занимает одно из лидирующих мест по количеству изнасилований. Согласно Египетскому центру по правам женщин, ежегодно в стране фиксируется как минимум 200 тысяч случаев насильственных половых актов, и это не считая других, более «мягких» форм сексуальных домогательств. В 2017 году английская благотворительная организация Thomson Reuters Foundation назвала Каир самым опасным мегаполисом для женщин. А в одном из опросов, проведенных ООН, более 99% опрошенных египтянок признались, что хотя бы раз в жизни сталкивались с сексуальными домогательствами разных форм.

Символом интернет-протеста стала греческая Медуза горгона, поэтому каждый пост сопровождается ее изображением. По легенде, Медуза была девушкой необычайной красоты, которая дала обет целомудрия. Прекрасная дева привлекла внимания самого бога моря Посейдона, который превратился в птицу, прилетел к Медузе в храм Афины и там надругался над девственницей. Разгневанная богиня мудрости применила популярную у части египетского общества тактику виктимблейминга и обвинила в случившимся саму жертву, превратив ее в существо со змеями вместо волос.

Многие современные египтянки видят в этой истории ретроспективу своей жизни. Они — это невинная Медуза, тогда как Афина — египетское общество, которое скорее станет на сторону насильника. Долгое время многие египтянки, прошедшие через сексуальное насилие, скрывали свой опыт и молча делали татуировки с Медузой, а теперь они впервые осмелились публично высказаться.

Под хештегом #medusa уже исповедались десятки тысяч египтянок. Большое внимание привлек пост, в котором пострадавшая рассказывала, как детстве ее часто насиловал отчим. Когда та приходила плакаться своей маме, она говорила, что любит его, и просила «потерпеть ради мамы».

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Также многие рассказывают о сексуальном насилии со стороны учителей. Одна из участниц флешмоба написала, что, будучи 15-летним ребенком, она удивлялась повышенному вниманию со стороны одного из школьных преподавателей. Он относился к ней добрее, чем к остальным, но она списывала это на то, что она хорошо училась. Проблемы начались, когда педагог сказал ее родителям, что девочке на помешало бы позаниматься с ним индивидуально, так как она особый и одаренный ребенок. С каждым занятием преподаватель позволял себе все более откровенные жесты внимания. Сначала он просто пододвигал поближе стул, затем играл с ее волосами, гладил по ногам, а однажды не выдержал, раздел и потрогал ее везде, где только успел до конца занятия.

Это случалось не раз, но, к сожалению, я никому не говорила. На самом деле я не совсем понимала, что происходило. До сегодняшнего я никому об этом не рассказывала. Даже спустя 12 лет я проживаю эти события так, будто они произошли вчера, — признается египтянка.

Многие девушки в постах признаются, что делятся этими историями впервые и надеются на понимание общественности. Хотя большинство комментаторов поддержали девушек, нашлись и те, кто стал высмеивать жертву, говорить, что «так ей и надо», «сама виновата», «ей понравилось» и все в таком духе, причем такое пишут не только мужчины. Под одним из постов высказалась девушка в хиджабе и сказала, что подобные откровения противоречат нормам ислама и опытом изнасилования делится не нужно.

Аллах приказал нам быть скромными. Рассказывать о подобном это грех. Тебе нужно было просто молиться и одеваться как следует, — считает девушка.

На самом деле в последние годы международные СМИ все чаще рассказывают о случаях, когда египтяне, а порой даже и представители правоохранительных органов, например в туристической полиции, домогаются до туристок. Ситуация настолько плачевная, что сами египтяне называют похоть своих соотечественников «проблемой государственного масштаба». Правда, если туристкам достаточно выехать из страны, чтобы избавиться от внимания потенциальных насильников, то местным женщинам деваться некуда. Даже те египтянки, которые никогда не сталкивались с сексуальным насилием напрямую (как показывает статистика, таких немного), признаются, что живут в бесконечном страхе и им приходится ежедневно быть начеку, иначе очередь дойдет и до них.

Страхи египтянок во многом оправданны. Дело в том, что изнасиловать в Египте может почти кто угодно, где угодно и когда угодно. Достаточно вспомнить протесты на площади Тахрир в Каире в 2005 году во время референдума касательно конституции, или, как их еще называют, события «черной среды». Молодые мужчины трогали, раздевали, избивали и проникали пальцами в интимные места женщин, вышедших на демонстрацию. Почувствовав безнаказанность, многих изнасиловали прямо на площади, в окружении огромного скопления людей. Мужчины вставили в кольцо вокруг митингующих женщин, а затем по очереди надругались, выталкивая из круга людей, которые хотели помочь. Некоторых девушек ради удовлетворения сексуальный фетишей избивали палками, а других резали острыми ржавыми предметами. Были случаи, когда и то и другое вводили во влагалище.

Фото: Jonathan Rashad/wikipedia.org Площадь Тахрир в центре Каира

Согласно международной правозащитной организации Amnesty International, жертвами насилия в тот день стали как маленькие девочки от семи лет, так и женщины в возрасте 70 лет. В групповых изнасилованиях на площади, по некоторым сведениям, участвовала даже полиция, которая должна была разогнать протестующих. К слову, это далеко не единичный случай. Групповым сексуальным насилием в Египте сопровождается чуть ли не любой крупный протест. В 2011 году в ходе массовых выступлений против бывшего президента страны Хосни Мубарака, толпа мужчин (упоминаются цифры в сотню и более) трогали, били и насиловали корреспондентку телеканала CBC News Лару Логан. Даже спустя много лет после этих событий Лару по-прежнему время от времени госпитализируют из-за осложнений. Хотя Лара и освещала вторжение США в Афганистан и Ирак, ни в одной из зон боевых действий ей не было также страшно, как в ту ночь под мирным небом Египта.

Люди вокруг просто протестовали, но внезапно наш переводчик повернулся ко мне с видом полнейшего ужаса и сказал: «Беги, беги!». Я пыталась отбиться от толпы как могла, но они сорвали с меня всю одежду, а затем насиловали, в том числе металлическими палками, — рассказывала журналистка.

Когда самих египтян спрашивают почему у них в стране такая беда, большая часть отвечает, что всему виной «вызывающая одежда местных девушек», мол, они не соблюдают религиозные предписания и одеваются нескромно. Часто первое, что спросит араб, когда узнает, что кого-то изнасиловали: а во что она была одета?

Хотя на самом деле вряд ли дело в одежде. Если посмотреть на статистику, женщин в хиджабе в Египте насилуют так же часто, как и непокрытых, а возможно, и чаще, так как религиозная девушка с меньшей вероятностью расскажет о произошедшем из-за существующей стигмы.

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Если жертва публично заявит о произошедшем, то в первую очередь будут винить ее саму, а на ее семью падет пожизненный позор. Да и выйти замуж уже, скорее всего, не получится, «кому нужен использованный товар». Для ближневосточного общества, где жизненная цель девушки зачастую сводится к тому, чтобы выйти замуж и рожать детей, такой сценарий приравнивается к самоубийству.

К слову, до 1999 года в Египте даже существовал отдельный закон, согласно которому насильник мог избежать любого наказания, женившись на жертве. Делалось это, чтобы у изнасилованной был «шанс на нормальную жизнь». Хоть этот закон и отменили, а за изнасилование теперь грозит смертная казнь, на практике мало что изменилось. Дело в том, что в большинстве случаев полиция просто игнорирует жалобы, а если акт насилия не подразумевал прямого сексуального контакта, то нарушитель и вовсе может отделаться простым штрафом. Ближний Восток знает примеры, к чему может привести тотальное игнорирование женских проблем. Например, в Иране уже много дней бушуют протесты, которые начались с того, что полиция, по версии манифестантов, убила Махсу Амини — девушку, которая «неправильно» надела хиджаб. Эти волнения сейчас угрожают не только «надзирательным патрулям», но и всему иранскому правительству. Ждет ли Египет нечто подобное, покажет время.