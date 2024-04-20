Израиль ударил по двум городам в секторе Газа Al Jazeera: ВВС Израиля ударили по городам Дейр-эль-Балах и Рафах в Газе

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Авиация Израиля нанесла удары по центральной и южной части сектора Газа, сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Уточняется, что атака пришлась по городам Дейр-эль-Балах и Рафах.

Информация о пострадавших и жертвах не сообщается. Другие подробности удары неизвестны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия изучает информацию о предполагаемой ракетной атаке Военно-воздушных сил Израиля на Иран. Он напомнил, что Иерусалим пока не делал официальных заявлений на эту тему.

До этого страны — участницы «Большой семерки» (G7) провели встречу, чтобы обсудить ситуацию, связанную с предполагаемым ударом ВВС Израиля по территории Ирана. По словам министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, страны внимательно следят за развитием ситуации.

Также израильские СМИ сообщали, что власти страны не собираются брать на себя ответственность за удар по территории Ирана. Источники в правительстве и службах безопасности говорили, что Иерусалим считает атаку ответной. При этом Израиль расценивает произошедшее в Иране как «взрыв на заводе».

Израиль нанес удар по территории Ирана 19 апреля после произошедшей иранской атаки. Сообщалось о взрывах в городе Кехджаваристан, расположенном недалеко от военной базы. СМИ утверждают, что Соединенные Штаты не участвовали в атаке.