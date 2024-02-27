Стало известно об отчаянном решении Израиля в сделке с ХАМАС NYT: Израиль пошел на уступку в переговорах с ХАМАС о заложниках

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль пошел на отчаянные уступки в переговорах с движением ХАМАС о заложниках, сообщает газета The New York Times. В частности, он рассматривает возможность освобождения палестинцев, осужденных за терроризм, в обмен на свободу некоторых заложников в секторе Газа.

Правительство [Биньямина] Нетаньяху ранее избегало такой уступки отчасти потому, что освобождение палестинцев, связанных с крупными террористическими актами, даже в обмен на израильских заложников, могло подвергнуть его серьезной критике внутри страны, — отмечается в материале издания.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал о решимости полностью победить ХАМАС. Он пояснил, что это означает освобождение заложников, сильное военное давление и жесткую позицию на переговорах.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также проинформировал, что действия правительства и армии Израиля спровоцировали гуманитарную катастрофу в секторе Газа, которая затронула более чем 2 млн палестинцев. По его данным, на Ближнем Востоке был запущен новый виток дестабилизации, а ухудшение обстановки в регионе связано со стремлением Запада любой ценой удержать доминирующее положение в современной политике.