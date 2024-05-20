Названа дата внеочередных выборов президента Ирана Избирательный штаб Ирана: внеочередные выборы президента пройдут 28 июня

Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Президентские выборы в Иране

Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня, сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами. По его словам, кандидаты смогут начать регистрацию 28 мая, передает ТАСС.

28 июня можно считать днем четырнадцатых [в истории Ирана] выборов президента, — сказано в сообщении.

Внеочередные выборы назначены после гибели президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе в иранской провинции Восточный Азербайджан. На борту потерпевшего крушение вертолета, помимо него, находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. В ходе беседы стороны отметили обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего взаимодействия Москвы и Тегерана.

Также российский лидер выразил соболезнования верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Раиси. Путин подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению родине.