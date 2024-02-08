США и Великобритания нанесли удар по Йемену Al Masirah: США и Великобритания обстреляли объекты хуситов в Йемене

Фото: МО США

Авиация вооруженных сил Великобритании и США нанесла удары по объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене, сообщает местный телеканал Al Masirah. Предполагается, что авиаудары стали ответом западной коалиции на обстрелы британских и американских кораблей в Красном море. По данным телеканала, под удар попали объекты хуситов, расположенные в провинции Ходейда.

Источники телеканала отмечают, что армии США и Великобритании нанесли авиационные удары по объектам близ порта Рас-Иса. Он не принимает коммерческие суда как минимум с января 2022 года из-за продолжающегося конфликта на территории Йемена. Всего было нанесено три удара, никакой информации о пострадавших или погибших в результате обстрела не поступало.

Как сообщалось ранее, бойцы движения «Ансар Аллах» обстреляли британский корабль, проплывавший в 57 морских милях к западу от Ходейды. По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), в результате обстрела судно не получило серьезных повреждений. Снаряд был запущен по левому борту, он пролетел над мостиком и повредил остекление. Пострадавших среди членов экипажа нет. После обстрела британское судно продолжило следовать по заданному курсу.