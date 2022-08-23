Солодка или жизнь: талибы нарушили границу Узбекистана ради сбора лакрицы Нелегальные сборщики целебных растений чуть не стали причиной войны между Афганистаном и Узбекистаном

Фото: John Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вечером 22 августа ряд новостных порталов сообщил, что члены движения «Талибан»* захватили узбекский остров Арал-Пайгамбар на Амударье, тем самым нарушив обещание не выносить джихад за пределы Афганистана. Впрочем, позже пограничные войска Узбекистана заявили, что эти слухи немного преувеличены. При этом погранслужба страны признала, что некие афганцы действительно незаконно пересекли границу и ввязались в конфликт, но не в таком масштабе, в котором это рисовали некоторые СМИ.

В частности, одна из версий произошедших событий гласила, что порядка 56 талибов прибыли на остров Арал-Пайгамбар, незаконно перейдя границу. На остров они пришли ради добычи популярного в народной медицине корня солодки. Уже совсем скоро у них началась перепалка с узбекскими пограничниками. Договориться стороны не смогли, и пограничники открыли огонь, убив двоих и ранив шестерых афганцев. Еще семеро попали в плен, а остальные сумели сбежать и доложить начальству о том, какие зверства с ними сотворили соседи. В ответ руководство «Талибана» якобы приняло решение штурмовать остров, направив туда «десант из 90 боевиков». Затем талибы захватили Арал-Пайгамбар, заявив, что он принадлежит им. И якобы узбекские военные обстреливали остров, но вступать в открытый конфликт с захватчиками не решились.

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В реальности, как заявили пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана (СГБ), никакой попытки присвоить остров не было, а группа из 24 афганцев лишь незаконно пересекла границу для добычи растений.

Благодаря проведенной операции все нарушители госграницы Узбекистана (всего 24 человека) были задержаны для установления личности и проведения следственных мероприятий. По итогам опроса установлено, что причиной пограничного инцидента является незаконная добыча корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана, — прокомментировали ситуацию в СГБ.

На первый взгляд новость о том, что некие афганцы замыслили захватить остров, могла показаться правдой как минимум потому, что еще 5 июля между двумя странами возникла конфликтная ситуация.

В приграничной зоне Узбекистана зафиксировано падение пяти снарядов, предположительно выпущенных с территории Афганистана, — сказали в МИД Узбекистана.

Они упали на пограничный с Афганистаном город Термез, повредив футбольное поле и несколько частных домов, при этом обошлось без жертв и раненых. Наиболее вероятно, что за атакой стояли не талибы, а среднеазиатское отделение организации ИГ «Вилаят Хорасан»*, которое то и дело заявляет о неких ракетах, запущенных по Узбекистану.

Если бы вооруженный штурм острова Арал-Пайгамбар имел место, то за ним также, скорее всего, стояли бы игиловцы, а не талибы. Дело в том, что Узбекистан, хоть и не признает правительство «Талибана», очень тесно с ним сотрудничает. Причем эта близость никак не скрывается и о ней открыто говорят высокопоставленные политики.

Мы давно установили прочные контакты, регулярно общаемся, обсуждаем вопросы сотрудничества. <...> Мы видим общее будущее с огромными общими интересами, независимо от того, кто там находится у власти, — говорил представитель президента Узбекистана Исматулла Иргашев в мае.

Более того, Узбекистан — один из основных транспортных узлов, через который афганцы получают помощь, поступающую от благотворительных организаций. Ташкент считает, что стабильный и развивающийся Афганистан гораздо лучше для национальных интересов страны, нежели страна, охваченная перманентной гражданской войной.

Фото: Рамиз Бахтияров/РИА Новости Узбекистан граница

Поэтому Ташкент старается сделать так, чтобы мировое сообщество не забывало про вопрос признания нынешнего афганского правительства. В том числе для этого в прошлом месяце Узбекистан провел у себя международную конференцию по Афганистану. Мероприятие посетили более 100 делегаций из почти 30 стран и организаций, в том числе были представители США, ЕС и ООН. Выступая как посредник, узбекская сторона напомнила мировому сообществу о том, что ситуацию с Афганистаном пора решать, а также посоветовала талибам выполнять свои обещания. Например, о создании в Афганистане инклюзивного правительства, в котором будут представлены все политические силы страны.

Такая политика несет и практические выгоды. Например, Ташкент строит планы по строительству трансафганской железной дороги, которая будет идти из Термеза в Узбекистане через афганские Мазари-Шариф и Кабул до Пешавара в Пакистане. Таким образом, Узбекистан получит доступ к морским портам Пакистана, а новые транспортные коридоры помогут развитию Центральной и Южной Азии.

Кроме того, на отношениях Узбекистана и Афганистана положительно сказывается тот факт, что талибы чуть ли не главные враги ИГ в Центральной Азии. Узбекистану такой расклад только на руку. Дело в том, что талибы никак не пропагандируют свои идеи за рубежом, в то время как игиловцы очень даже активно переманивают к себе членов узбекских радикальных группировок вроде «Исламского движения Узбекистана»*. И обещания талибов раз и навсегда покончить с ИГ в Афганистане не могут не радовать узбекских политиков.

На данном этапе политика посредничества приносит Узбекистану неплохие политические очки. Так, о важной роли Ташкента в урегулировании кризиса не раз упоминали многочисленные делегации в ходе конференции в Ташкенте. Но получится ли у Ташкента наладить отношения с Кабулом в полном объеме — покажет время. Главное, чтобы этому не мешали сборщики корня солодки.

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И, возвращаясь к солодке, нынешний случай незаконного пересечения афганцами госграниц сопредельных государств ради сбора корней дикорастущей лакрицы далеко не первый, подобные инциденты в последние годы фиксируются регулярно, просто обычно на сбор растений все же выбираются по два-три человека. Афганистан — один из главных экспортеров корня солодки на мировой рынок, притом что в этой стране ее не культивируют, а только выкапывают дикорастущую. Объем рынка поставок солодки из Афганистана неизвестен, поскольку промыслом занимается много частных лиц, однако по данным на 2019 год тонна лакричного корня стоила от $1200 до $1800, в зависимости от качества. Солодка используется в народной медицине, на ее основе делаются сладости, особенно популярные в северной Европе, а также она применяется в промышленности, например как пенообразующее средство для огнетушителей, при производстве удобрений и для теплоизоляционных плит.

* «Талибан», «ИГ», «Вилаят Хорасан», «Исламское движение Узбекистана» — террористические организации, их деятельность в РФ запрещена.