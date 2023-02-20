СМИ сообщили о разрушениях после землетрясения на севере Турции Al-Arabiya: здания обрушились в двух городах на севере Сирии из-за нового землетрясения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спасатели разбирают завалы после разрушительного землетрясения

В двух городах на севере Турции после нового землетрясения обрушились здания. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на неназванные источники. Также сообщается о пострадавших. Их число не называется.

Есть раненые при обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии из-за нового землетрясения, — заявили источники телеканала.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в турецкой провинции Хатай вечером 20 февраля.

Также турецкие СМИ сообщают о полном отключении электричества в зоне инцидента. Кроме того, появилась информация об обрушении дороги, ведущей к полевому госпиталю, что затруднило передвижение автомобилей скорой помощи.

Власти Турции предостерегли граждан от приближения к морю в провинции Хатай после новых землетрясений из-за риска повышения уровня воды до 50 сантиметров.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.