СМИ: Израиль провоцирует Иран диверсиями, чтобы оставить Трампа на посту

https://static.news.ru/photo/f4b31634-c81c-11ea-a4de-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Израиль хочет спровоцировать Иран на безрассудные действия до президентских выборов в США, которые действующий глава государства Дональд Трамп может проиграть.

Об этом источник в разведке одной из европейских стран рассказал изданию Business Insider. Согласно его данным, израильские силовики проводят кампанию «максимального давления при минимуме стратегии». Целью этих действий является провокация ответа Ирана, которая может вылиться в военную эскалацию, пока президент Соединённых Штатов остаётся на посту.

При администрации Байдена будет куда меньше склонности к авантюрам и секретным миссиям по подрыву ядерных объектов, — отметил европейский разведчик.

Он также добавил, что Тегеран рассматривает возможность принятия ещё более жёстких мер, чем те, которые были приняты в январе после убийства американцами генерала КСИР Касема Сулеймани.

Источник BI считает, что в Израиле, вероятно, опасаются попытки спасения ядерной сделки с Тегераном со стороны Джо Байдена, если тот победит на выборах. Ещё один собеседник издания — бывший сотрудник израильских спецслужб — заявил, что как минимум одно из недавних происшествий в Иране стало результатом деятельности Израиля.

С конца июня на ряде иранских объектов произошла серия взрывов и пожаров. В частности, 26 июня взрыв прогремел в районе военной базы в Парчине. Также сообщалось о пожаре на ядерном объекте в Натанзе, New York Times назвала последний инцидент делом рук Израиля.

Как ранее писал NEWS.ru, в Иране привели в готовность средства ПВО в ожидании израильских диверсий.