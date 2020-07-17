СМИ: Израиль провоцирует Иран диверсиями, чтобы оставить Трампа на посту

Израиль хочет спровоцировать Иран на безрассудные действия до президентских выборов в США, которые действующий глава государства Дональд Трамп может проиграть.
Об этом источник в разведке одной из европейских стран
При администрации Байдена будет куда меньше склонности к авантюрам и секретным миссиям по подрыву ядерных объектов, — отметил европейский разведчик.
Он также добавил, что Тегеран рассматривает возможность принятия ещё более жёстких мер, чем те, которые были приняты в январе после убийства американцами генерала КСИР Касема Сулеймани.
Источник BI считает, что в Израиле, вероятно, опасаются попытки спасения ядерной сделки с Тегераном со стороны Джо Байдена, если тот победит на выборах. Ещё один собеседник издания — бывший сотрудник израильских спецслужб — заявил, что как минимум одно из недавних происшествий в Иране стало результатом деятельности Израиля.
С конца июня на ряде иранских объектов произошла серия взрывов и пожаров. В частности, 26 июня взрыв прогремел в районе военной базы в Парчине. Также сообщалось о пожаре на ядерном объекте в Натанзе, New York Times назвала последний инцидент делом рук Израиля.
Как ранее писал NEWS.ru, в Иране привели в готовность средства ПВО в ожидании израильских диверсий.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен