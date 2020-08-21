Системы ПВО перехватили ракету из сектора Газа

https://static.news.ru/photo/aadbad9e-e3e9-11ea-98e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Ayal Margolin-JINIPIX/Global Look Press

Служба ПВО Израиля сообщила о перехвате ракеты из сектора Газа. Сирены тревоги сработали в городе Сдерот на юге страны.

Одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сирены тревоги сработали в городе Сдерот на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах.

Как писал NEWS.ru, предыдущая ракетная атака со стороны палестинских территорий была осуществлена 2 августа, ПВО Израиля успешно перехватили ракету с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол».