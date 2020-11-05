Сирия осталась без электричества из-за взрыва

На всей территории Сирии из-за взрыва на газопроводе отключилось электричество. Подачу энергии восстанавливают.
По данным агентства SANA, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим допустил, что взрыв мог произойти в результате теракта. Инцидент привёл к выходу из строя трёх электростанций.
Как позднее пояснил министр электроэнергетики Мухаммед Зухер Харбутли, специалисты сумели снабдить электроэнергией жизненно важные объекты и в некоторых провинциях уже возобновляется подача электричества.
На месте взрыва на участке газопровода в Дамаске между городами Думейр и Адра начался пожар. Источник
Ранее NEWS.ru писал, что в одной из квартир в доме на юге Москвы произошёл взрыв. В результате ЧП пострадал один человек.