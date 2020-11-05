Сирия осталась без электричества из-за взрыва

https://static.news.ru/photo/c4a2eab0-1ffa-11eb-be09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всей территории Сирии из-за взрыва на газопроводе отключилось электричество. Подачу энергии восстанавливают.

По данным агентства SANA, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим допустил, что взрыв мог произойти в результате теракта. Инцидент привёл к выходу из строя трёх электростанций.

Как позднее пояснил министр электроэнергетики Мухаммед Зухер Харбутли, специалисты сумели снабдить электроэнергией жизненно важные объекты и в некоторых провинциях уже возобновляется подача электричества.

На месте взрыва на участке газопровода в Дамаске между городами Думейр и Адра начался пожар. Источник отмечает , что пожарная бригада работает над тушением возгорания.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из квартир в доме на юге Москвы произошёл взрыв. В результате ЧП пострадал один человек.