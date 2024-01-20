Шиитские группировки нанесли удар по военной базе США в Ираке Al Hadath: шииты выпустили более 20 ракет по военной базе США в Ираке

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Более 20 ракет выпустили по военной базе Айн-эль-Асад на западе Ирака, используемой силами международной коалиции во главе США, передает телеканал Al Hadath. По его информации, пуск снарядов осуществили иракские шиитские группировки.

Уточняется, что ракеты выпустили из западной части провинции Аль-Анбар. Иракские силовики в настоящий момент исследуют местность, откуда могли вести обстрел в направлении военной базы. По данным канала, эту базу атаковали впервые, для этого применялись ракеты средней дальности. О возможном ущербе и жертвах информации не приводится.

Ранее сообщалось, что движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об ударе по военной базе США в сирийском пограничном городе Эт-Танф. О раненых и погибших при этом в официальных ведомствах информации не было.

До этого ракетному обстрелу подверглись две военные базы США возле газового и нефтяного месторождений в Сирии. Налет также совершили отряды «Исламского сопротивления Ирака». По объекту было выпущено не менее 12 ракет. По данным членов движения, все ракеты достигли цели.

В ноябре политолог Джон Миршаймер заявлял, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает Израиль в конфликте с Палестиной из внутриполитических соображений и страха перед израильским лобби. По его словам, этим объясняется политика не только действующего американского лидера, но и ряда его предшественников.