Саудовская Аравия ищет рецепт против «обнуления»

Саудовский монарх Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял решение о реорганизации Совета старших улемов, Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) и Верховного суда страны. Инициатива была закреплена рядом указов. Кадровые перестановки происходят в тот момент, когда королевство переживает острый кризис на фоне «двойного шока» из-за так называемой нефтяной войны и последствий распространения нового коронавируса. Эр-Рияду в этих условиях крайне важно обеспечить равномерную работу властного механизма.

О содержании королевских указов сообщило государственное информагентство Саудовской Аравии (SPA). Главой Меджлис аш-Шура в очередной раз назначен Абдалла бен Мухаммед бен Ибрагим Аль Шейх, помощником — женщина Ханан бинт Абдель Рахим аль-Ахмади. Кроме того, глава саудовского правящего дома также издал указ о реструктуризации состоящего из 21 члена Совета старших улемов под руководством великого муфтия королевства Абдель Азиза бен Абдаллы Аль Шейха. Халед бен Абдалла бен Мухаммед аль-Лухайдан стал, как следует из указа, новым председателем Верховного суда в ранге министра.

Королю принадлежит законодательная ветвь власти в Саудовской Аравии, однако с 1992 года при нём функционирует Консультативный совет — законосовещательный орган. Он состоит из 150 членов, которые назначаются Хранителем двух Святынь сроком на четыре года. Женщины впервые вошли в состав структуры в 2013 году. Для них предусмотрена квота в 20%.

Королевство, как и все страны — экспортёры нефти, сейчас переживает кризис на фоне слабеющего спроса на рынке углеводородов, который сопровождается в этом году негативным воздействием введённых в связи с пандемией ограничений. В этих условиях для правящего дома крайне важно гарантировать бесперебойную работу властного механизма.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Богословский клан Аль Шейх по традиции доминирует в религиозной сфере Саудовской Аравии, обладая монополией на главные должности в её иерархии (это не только место верховного муфтия, но и руководство Лигой поощрения добродетели и осуждения греха, посты имам-хатыбов наиболее важных мечетей, а также господство в сфере судопроизводства и в относящихся к религиозным делам ведомствах). Сотрудничество представителей клана Аль Шейх с семейством Аль Сауд представляет собой формулу функционирования саудовской политической системы, которой её критики в последние годы регулярно предрекают крах и «обнуление», спекулируя на теме существования некой теневой оппозиции внутри страны.

На фоне перенасыщения рынков дешёвой нефтью и коронакризиса власти Саудовской Аравии в этом году уже официально объявляли о своём решении повысить ставку НДС с 5 до 15%. Оно вступило в силу в середине лета. По официальным данным, экономика аравийской монархии сократилась в первом квартале 2020 года на 1% в связи со снижением доходов от экспорта нефти на 4,6%.

Несмотря на то что саудовское руководство традиционно не раскрывает подробности своих прогнозов, которые касаются доходов, известный британский банк Barclays на перспективу отмечал, что дополнительные доходы Саудовской Аравии в 2021 году, которые обусловлены повышением ставки НДС и ожидающимся увеличением ненефтяного сектора, «вряд ли смогут компенсировать падение доходов от нефти по сравнению с бюджетными ожиданиями на 2020 год». Это ставит вопрос о дальнейших мерах, на которые может решиться саудовский правящий дом, для того чтобы улучшить положение страны. Как показывает практика, нередко нехарактерные экономические инициативы требуют и некоторой адаптации со стороны политической системы.