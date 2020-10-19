Саудовская Аравия ищет рецепт против «обнуления»

Саудовский монарх Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял решение о реорганизации Совета старших улемов, Консультативного совета (Меджлис аш-Шура) и Верховного суда страны. Инициатива была закреплена рядом указов. Кадровые перестановки происходят в тот момент, когда королевство переживает острый кризис на фоне «двойного шока» из-за так называемой нефтяной войны и последствий распространения нового коронавируса. Эр-Рияду в этих условиях крайне важно обеспечить равномерную работу властного механизма.
О содержании королевских указов
Королю принадлежит законодательная ветвь власти в Саудовской Аравии, однако с 1992 года при нём функционирует Консультативный совет — законосовещательный орган. Он состоит из 150 членов, которые назначаются Хранителем двух Святынь сроком на четыре года. Женщины впервые вошли в состав структуры в 2013 году. Для них предусмотрена квота в 20%.
Королевство, как и все страны — экспортёры нефти, сейчас переживает кризис на фоне слабеющего спроса на рынке углеводородов, который сопровождается в этом году негативным воздействием введённых в связи с пандемией ограничений. В этих условиях для правящего дома крайне важно гарантировать бесперебойную работу властного механизма.
Богословский клан Аль Шейх по традиции
На фоне перенасыщения рынков дешёвой нефтью и коронакризиса власти Саудовской Аравии в этом году уже официально
Несмотря на то что саудовское руководство традиционно не раскрывает подробности своих прогнозов, которые касаются доходов, известный британский банк Barclays на перспективу отмечал, что дополнительные доходы Саудовской Аравии в 2021 году, которые обусловлены повышением ставки НДС и ожидающимся увеличением ненефтяного сектора, «вряд ли смогут компенсировать падение доходов от нефти по сравнению с бюджетными ожиданиями на 2020 год». Это ставит вопрос о дальнейших мерах, на которые может решиться саудовский правящий дом, для того чтобы улучшить положение страны. Как показывает практика, нередко нехарактерные экономические инициативы требуют и некоторой адаптации со стороны политической системы.