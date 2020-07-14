Йемен может превратиться в полноценную опору Ирана в том случае, если местное повстанческое движение хуситов сумеет оформиться как компетентная политическая сила и получить международное признание. Соответствующий сценарий просчитывается в докладе американской аналитической корпорации RAND, посвящённом отношениям Тегерана с йеменским движением. Многое, как утверждают аналитики, зависит от иранского руководства — «инвестировать» в политическое будущее своих посредников или снабжать их оружием.

Хуситы могут оказаться важным инструментом иранской региональной стратегии, который способен оттеснить Саудовскую Аравию от Йемена, утверждают исследователи RAND. По их словам, эксперты и политики, как правило, склонны обращать внимание на объём иранской помощи, однако наиболее важным показателем является её тип. Если Тегеран начнёт менять свою «инвестиционную» политику, уделяя больше внимания дипломатической и политической поддержке хуситов, это приведёт к профессионализации движения и поможет стабилизировать его положение в международном сообществе. Это будет иметь решающее значение для превращения хуситов в постоянного политического партнёра Ирана. В RAND полагают, что они не могут стать реальным фактором йеменской политики, пока не получат широкого признания.

Если же хуситы смогут утвердиться в качестве компетентной руководящей политической силы в Йемене — что было бы гораздо более вероятным, если бы «умеренные» в административном крыле движения взяли преимущество, — тогда Иран мог бы получить могущественного союзника, — говорится в докладе RAND.

Впрочем, по мнению исследователей, если руководство Ирана решит сконцентрировать своё внимание на военной поддержке движения и силовом сценарии в Йемене, тогда это будет означать кратковременность иранских интересов в республике.

x99/Global Look Press

К тому же, говорится в докладе RAND, если Саудовская Аравия всё-таки сможет достичь долгосрочной разрядки с повстанческим движением, которое, как кажется, могло бы получить региональную автономию в обмен на мир, партнёрство с Ираном будет представлять для него гораздо меньшую привлекательность.

Без существования общего врага хуситы будут в меньшей степени готовы терпеть иранское вмешательство в их дела, равно как и Тегеран будет питать меньший интерес к ополчению, которое больше не хочет вести войну против его главного конкурента. В таких условиях ни одна из сторон не будет иметь спрос на развитие отношений, — констатируют американские исследователи.

С очередными обвинениями в адрес Ирана по поводу поддержки хуситов накануне выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что в июне было задержано судно, которое доставляло иранское вооружение йеменским повстанцам. Правда, шеф американской дипломатии попытался использовать это как предлог для пролонгации эмбарго ООН на продажу оружия Тегерану. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ заметил, что американцы «чувствуют, что им не удаётся сохранить эмбарго на поставку вооружения», и «пытаются за счёт обвинений и лжи обосновать продолжение максимального давления и реализацию своих злобных намерений».

В реальности, несмотря на все обвинения, отношения между Ираном и хуситами всегда носили противоречивый характер. И Тегерану, и мятежному движению была выгодна публичная демонстрация качества этих связей в своих ситуативных интересах. Более того, со временем движение хуситов даже стало показывать более агрессивную риторику в отношении угрозы «номер один» для Ирана — Израиля, что выглядело неубедительно. Один факт существования каналов обратной коммуникации между хуситами и Саудовской Аравией низвергает гипотезу о прочности «альянса» между ними и военной элитой Ирана.