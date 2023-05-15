Сатановский объяснил последствия переизбрания Эрдогана для России Сатановский заявил, что Эрдоган в случае переизбрания сохранит идеальные отношения с Путиным

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В случае победы действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре отношения между Турцией и Россией не претерпят изменений, заявил NEWS.ru президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По мнению политолога, одним из залогов стабильности в этом вопросе являются «практически идеальные отношения» Эрдогана, который может быть переизбран на новый срок, с российским лидером Владимиром Путиным.

У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения, и он их сохранит. Эрдоган использует экономику в отношениях с Москвой, но и о политике не забывает. Политика его, конечно, диктуется в пользу Турции, что видно по проекту Организации тюркских государств, где он создал основу для некой новой Оттоманской порты [Османской империи], — считает Евгений Сатановский.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,9% бюллетеней. Его оппонент лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу получил 44,99% голосов.

Третьему кандидату на пост президента Турции — Синану Огану, представляющему альянс АТА — удалось заручиться поддержкой только 5,23% избирателей.