SANA: США провозят контрабандную нефть из Сирии в Ирак

Американские военные провозили большое количество контрабандной нефти из Сирии в соседний Ирак. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
Как отмечает издание, через контрольно-пропускной пункт Аль-Валид, который связывает сирийскую провинцию Эль-Хасака и иракской Ниневией, было переправлено 35 грузовиков.
Подробностей о данном инциденте в настоящее время нет.
США продолжают давить на Сирию, чтобы помешать процессу мирного урегулирования конфликта, продолжающегося с 2011 года. 1 июня вступил в силу так называемый «закон Цезаря» (имя информатора, сообщившего американцам о якобы преступлениях режима президента САР Башара Асада), который предусматривает введение очередных санкций в отношении САР. Ограничения коснутся практически всех сфер сирийской экономики.
Как ранее писал NEWS.ru, исполнительный совет ОЗХО выделил Сирии 90 дней на урегулирование вопроса химического оружия. Соответствующее заявление сделала пресс-служба организации.
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