SANA: США провозят контрабандную нефть из Сирии в Ирак

Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что поклонения мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся с 24 июля.

По завершении подготовительных мероприятий мы планируем 24 июля организовать богослужение в Айя-Софии. Наряду со сменой статуса музея также отменяется плата за вход в Айя-Софию. Её двери всегда будут открыты для...