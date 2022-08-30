Саддам умер, да здравствует ас-Садр: причины шиитских беспорядков в Ираке Ирак вновь стоит на пороге братоубийственной войны из-за слов ведущего политического деятеля и богослова

Фото: STR/ТАСС

Муктада ас-Садр

В ночь на 29 августа новости о начале новой гражданской войны в Ираке заполнили арабские социальные сети. Заявление иракского богослова Муктады ас-Садра об уходе из политики поставили страну на грань вооруженного конфликта. Многие арабы сейчас внимательно наблюдают за тем, что происходит в Ираке, ведь это та страна, с которой началось разрушение стабильности современного арабского мира, многие страны которого в итоге погрузились в поток иностранных вторжений, гражданских войн и террористических атак.

Арабы «старой школы», которые выросли на панарабских партийных песнях, воспевающих независимость от Запада и блистательное будущее, отсчитывают окончание «золотой эпохи Ближнего Востока» как раз с вторжения американцев в Ирак в 2003 году или с казни бывшего иракского лидера Саддама Хуссейна в 2006 году. Под «золотой эпохой» они подразумевали почти всю вторую половину XX века, когда арабские страны ощутили вкус независимости и готовились к жизни в межарабском единстве.

Политическая идеология популярной (особенно в Ираке) в тот период партии Арабского социалистического возрождения (БААС) успешно использовала ожидания наступления новой жизни. Телевидение, радио, газеты и выступления политиков тех лет хором напоминали, что арабский народ долго искусственно разделяли, им правили чужаки и никто его не воспринимал всерьез, но теперь все должно измениться.

Ирак был одной из первых стран, которые подняли знамя БААС. Основатель партии Мишель Афляк наполовину сириец, наполовину иракец, поэтому обе страны считаются колыбелями его идей.

О, арабская молодежь вперед, о моя родина, направляйся вперед. Возвысьте свои голоса и говорите: да здравствует БААС, — поется о партии, которая «объединила великий народ» в бывшем гимне Ирака.

Политический нарратив сводился к тому, что, получив независимость, арабы «пробудились от спячки» и, осознав свое единство, были готовы совместными усилиями строить прекрасное будущее. При этом, несмотря на общую идею, путь каждой страны немного отличался. В Йемене арабы шли по советской модели и пытались построить утопическое общество. Где-то наоборот отрекались от социализма, капитализма и прочих систем, чтобы создать свою уникальную политическую теорию, как в Ливии. Воплощением этих новых идеологий всегда являлся человек, находящийся у власти. Гамаль Абдель Насер в Египте, Муаммар Каддафи в Ливии, Хафез аль-Асад в Сирии и, наконец, Саддам Хусейн в Ираке.

Для людей, которые выросли в этой картине мира, вторжение США в Ирак в 2003 году было крахом иллюзий, хотя по большому счету ничего глобально не изменилось. На смену старым кумирам вроде Саддама Хуссейна тут же пришли новые. В Ираке им стал человек по имени Муктада ас-Садр — шиитский священнослужитель и политик, который сейчас в полушаге от того, чтобы ввести Ирак в очередную гражданскую войну.

Фото: Hasan Jamali/ТАСС

К слову, до американского вторжения этот человек был почти неизвестен. Иракцы разве что знали его отца — почитаемого аятоллу Мохаммада Садыка ас-Садра, который критиковал Саддама, за что и был им убит.

Между тем род ас-Садров имеет давнюю историю. Ас-Садры имеют титул сейидов, то есть принадлежит к роду пророка Мухаммада и его сподвижника Али (особенно почитаемого шиитами). Причем семья корнями восходит к одному из двенадцати шиитских имамов — Мусе аль-Казими. Шииты считают, что эти имамы посланы человечеству самим Аллахом. При этом последний, 12-й имам, который родился в 868 году, не умер, а где-то до сих пор скрывается, его называют «скрытым имамом». До тех пор пока его нет, мусульманами должны править аятоллы — почитаемые богословы, которые имеют право толковать ислам и вести умму (общину) по пути Корана.

Будучи потомком столь значимых людей, Муктада ас-Садр в 2003 году возглавил семью и использовал ее влияние, чтобы объединить шиитов Ирака и повести их против американцев. Он сформировал ополчение, а когда Ирак окончательно пал, ас-Садр организовал «Армию Махди (Мессии)» и поднял два антиамериканских восстания. Дошло до того, что США называли когда-то почти неизвестного ас-Садра главным препятствием для безопасности Ирака.

К моменту казни Саддама в 2006 году Муктада ас-Садр уже практически занял в умах иракцев его место. Шииты, составляющие больше половины населения Ирака, и без того не очень любили Саддама — суннита, который якобы истреблял их. К слову, в видеофрагментах казни Саддама можно услышать, как в толпе кто-то скандирует имя Муктады.

Некоторое время деятельность ас-Садра так и ограничивалась стычками с американцами и другими шиитскими группировками. Шло время, и, казалось бы, уже все смирились с властью американцев, даже иракская армия, а ас-Садр все не сдавался. Однако после неудачного восстания в 2008 году он заявил, что больше не хочет воевать. «Армию Махди» переименовали в «Бригады мира», которые должны были стать мирной общественной организацией.

Пользуясь семейным и личным накопленным авторитетом, ас-Садр сразу же ушел в политику, где привлек много сторонников. Он обещал навсегда разобраться с коррупцией, а борьба с взятками и защита интересов более бедных слоев населения сделали ас-Садра фактически полубожественной фигурой среди последователей. Один из бедных пригородов Багдада с шиитским большинством даже носит название Садр-Сити, или город ас-Садра («Мадинат-эс-Садр»). Но кроме представления интересов бедноты ас-Садру нашлось чем еще заняться.

В свое время те, кто хотели свободы от Саддама, мечтали именно о независимости, а не о марионеточном правительстве, которое разрывалось между США и Ираном. После вторжения американцев суннитские политики во многом рассчитывали на поддержку США, в то время как шииты, наоборот, устремляли свои взоры на Иран. Долгое время существовал некий баланс сил. Однако после постепенного ухода США с Ближнего Востока, начавшегося при бывшем президенте страны Бараке Обаме, Ирак все больше попадал под влияние Тегерана. При этом многие шииты были этому не сильно рады.

Ас-Садр, единственный крупный шиитский политический деятель, который не только открыто критикует США, но и отворачивается от Ирана, заявляя, что не «оставит Ирак в его тисках». Чтобы отвоевать Ирак из «лап проиранских шиитов», ас-Садр даже объединился с суннитами и курдами.

Такая политика дала свои плоды, и в октябре 2021 года его партия достигла пика своего влияния. Она получила первое место среди шиитов на парламентских выборах, заняв 73 места из 329. Однако этот результат практически ушел в песок, так как Ирак до сих пор не может сформировать правительство. Участникам политического процесса не удается достичь консенсуса по основным вопросам. Особо острая тема — это кандидаты на должность президента, слишком много разных сил действуют в данном случае, в том числе Иран. Из-за этого в Ираке возник политический тупик.

Но не считаться с такой силой, как блок ас-Садра, теперь сложно. За шиитским богословом следуют огромные массы сторонников, которые видят в нем единственную надежду на создание процветающего независимого Ирака, о котором мечтали их родители еще при Саддаме. Поклонники ас-Садра готовы вооружиться и выйти на улицы по его малейшему приказу. Свою преданность они доказывали уже не раз. Так, в конце июля иракский парламент штурмовали сотни последователей ас-Садра — тогда они были против выдвижения Мохамада аль-Судани на пост премьер-министра, так как его поддерживали шиитские проиранские партии.

30 августа могло показаться, что политическому кризису пришел конец. Ас-Садр заявил, что он хочет выйти из политики.

Я принял решение выйти из политического процесса, чтобы никак не быть связанным со всеми этими коррупционерами ни в этой жизни, ни в следующей, — говорил политик.

Слова политика возымели сильный эффект и разозлили последователей ас-Садра, которые пошли штурмовать президентский дворец. «Зеленая зона» Багдада, где находятся правительственные здания и дипмиссии, на время превратилась в поле гражданской войны. По улицам столицы представители «Сарая аль-Салям», вооруженного крыла партии ас-Садра, разгуливали с гранатометами и автоматами. В результате протестов погибло как минимум 30 человек, около 700 получили ранения.

Фото: Hadi Mizban/ТАСС Протест сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра

Ушел ли ас-Садр на самом деле из политики — вопрос открытый. Ранее он уже делал подобные заявления и даже на время приостанавливал политическую деятельность, но через некоторое время все равно возвращался. Политики в арабском мире вообще крайне любят такой театральный ход — объявить об уходе в отставку, а затем под слезные просьбы вернуться. Так было с бывшим лидером Египта Гамалем Абдель Насером, когда он проиграл войну Израилю или, например, с ливанским политиком Саадом Харири, который хотел снять с себя ответственность за взрыв в порту.

На данный момент ситуация в Багдаде относительно стабильна. Ас-Садр попросил своих сторонников не вступать в конфликты и объявил голодовку, пока страсти и смерти не прекратятся. Тем временем армия Ирака ввела комендантский час и старается не допустить вооруженных столкновений.

Иран, главная причина иракского внутришиитского конфликта, пока что остается молчаливым наблюдателем. Тегеран заявил, что следит за ситуацией, закрыл границы с Ираком и заявил, что будет работать над эвакуацией своих граждан, которых там немало благодаря экономическому и политическому сближению Багдада и Тегерана (против чего выступает ас-Садр), а также — потому, что в Ираке есть несколько святынь, очень важных для шиитов.

Фото: shutterstock

Чтобы подробнее узнать о ситуации и о том, как понимать происходящее в Ираке, NEWS.ru связался с иракским политическим обозревателем Ибрагимом Мусой. Тот ответил, что заявления политика не стоит воспринимать всерьез. Ас-Садр объявляет о своём уходе в четвёртый раз за время политической деятельности, но каждый раз возвращается. Муса полагает, что Садр довольно импульсивен, любит привлекать к себе внимание СМИ популистскими высказываниями. На этот раз главная причина ухода ас-Садра в том, что он рассорился с Казымом аль-Хаири, очень авторитетным богословом и главным советником политика по вопросам исламской юриспруденции. Именно поддержка Казыма во многом придавала легитимность ас-Садру.

Он отошел от радикальной шиитской повестки в сторону заигрывания с модернистскими секулярными политическими силами. Уходя, аль-Хаири словно хлопнул дверью, заявив, что шииты должны беспрекословно следовать за Высшим духовным лидером Ирана Али Хаменеи, после чего Садр, можно сказать, лишился источника своей духовной легитимности. В связи со сложившимися обстоятельствами ему ничего не оставалось, как уйти, но скорее всего временно, для того чтобы либо наладить отношения с аль-Хаири, либо же заручиться поддержкой других шиитских авторитетов, — говорит Муса.

Все шиитские политические силы так или иначе сотрудничают или связаны с Ираном, кто-то в меньшей степени, кто-то в большей, продолжил эксперт. Шиитская теократическая династия ас-Садр была влиятельна еще при Саддаме Хусейне и до Исламской революции в Иране. В силу этого Муктада ас-Садр смотрит на других шиитских политиков как на выскочек, «слепленных иранскими спецслужбами».

При этом, полагает эксперт, ас-Садр не столько выступает против Ирана, сколько против местных проиранских политических сил. То есть он не ставит под сомнение авторитет Ирана в религиозной сфере, тем более что семья ас-Садров широко почитаема в Иране. Их там считают мучениками, который боролись с Саддамом, с американцами, с правительством Саддама Хусейна.

Надо сказать, что Саддам Хусейн много раз арестовывал семью Садр до революции в Иране, но не казнил их. Но он все же убил нескольких представителей семьи, когда они начали поддерживать Иран в своих речах. В Иране ценят факт того, что семья Муктады фактически сложила голову за Иран в свое время, — говорит иракский политолог.

Отношения Садра с Ираном могли бы даже быть дружественными, если бы Тегеран не вливал огромные ресурсы в партии конкурентов политика, уменьшая его шансы на победу. Садр считает, что центром шиизма по праву считается Ирак, однако за пределами Ирака Садр не подвергает авторитет Ирана. Он лично приезжал на похороны убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани и выразил почтение иранскому руководству, назвав Сулеймани «шахидом», то есть «героем-мучеником». Более того, Садр не стремится к единовластию среди шиитов мира. Он сосредоточен только на шиитах Ирака.



По мнению Мусы, Ирак уже давно полностью иранский. У Тегерана в Ираке есть аналог «Хезбаллы», называемый силами народной мобилизации «Хашд аш-Шааби». Это коалиция проиранских шиитских группировок численностью более 100 тысяч боевиков, оснащённая бронетехникой.