https://static.news.ru/photo/4ab3bda6-e3ba-11e9-9c50-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Ameer Al Mohmmedaw/dpa/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что по вопросу о подготовке формата обсуждений ядерной сделки, предполагающего участие США, был сделан важный шаг.

По его словам, министры из РФ, КНР, Франции, Великобритании и Германии провели обсуждения, в ходе которых смогли договориться о новой встрече с участием американского представителя.

Был предпринят важный шаг, который может получить развитие и в другой форме, — отметил политик, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.

Он призвал вернуть ядерный вопрос в международное русло.

Как ранее писал News.ru, Иран готов провести переговоры с Соединёнными Штатами, если Вашингтон продемонстрирует уважение к ранее подписанным документам и не будет настаивать на обсуждении новой сделки по иранской ядерной программе.