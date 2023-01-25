Россия никуда не уходит: в Сирии открылась новая авиабаза ВКС РФ Аэродром Джейрах на севере САР расположен ближе к американским подразделениям, дислоцированным в районах, находящихся под контролем курдов

Фото: МО РФ

Российские и сирийские военные восстановили аэродром Джейрах на севере Сирии. Торжественная церемония открытия новой военной базы прошла 23 января. На Джейрахе совместно базируется авиация ВКС РФ и ВВС Сирии. Для обеспечения безопасности там же развернуты ПВО двух стран.

Церемония открытия включала демонстрацию боевых возможностей военной авиации и ВДВ. Сирийские военнослужащие, например, продемонстрировали боевые умения, десантируясь с вертолетов штурмовым и парашютным способом.

На аэродроме восстановлены светотехническое оборудование, более 9 км фортификационных сооружений, обеспечивающих наземную оборону, летное поле для приема всех типов самолетов и вертолетов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудован средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, что позволит принимать и выпускать авиацию в дневное и ночное время.

Фото: МО РФ

Создание новой военной базы в САР должно показать, что Россия усиливает уровень своего военного присутствия в Сирии и делает его более эшелонированным. Появление новых военных объектов, говорят эксперты, позволит российской группировке гибче использовать наличные силы, реагировать на угрозы.

Аэродром Джейрах максимально приближен к тем районам, которые могут стать потенциальной целью турецкой операции в Сирии против курдских лево-радикальных формирований. Кроме того, он расположен поблизости от американских военных объектов. Видимо, связка военных баз в Джейрахе и Эль-Камышлы будет способна обеспечить оперативную глубину российского военного присутствия на сирийском севере и северо-востоке.

При этом российское военное развертывание на военной базе в Эль-Камышлы, небольшом эксклаве, прижатом к турецкой границе и окруженном курдскими лево-радикальными формированиями, также усилилось. Еще в конце 2021 года на местном аэродроме появлялись российские истребители Су-34 и Су-35, а также самолетов ДРЛО А-50. Там же, в Эль-Камышлы, на постоянной основе базируются и российские боевые и транспортные вертолеты. В июне 2022 года в Эль-Камышлы были развернуты зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». А в июле, по данным телеграм-канала Directorate 4, военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС РФ доставил на аэродром Эль-Камышлы более трехсот российских десантников. Тогда, Россия усилила свою группировку в Северной Сирии в связи с угрозой проведения новой турецкой операции.

Фото: МО РФ

Вместе с тем, российские военнослужащие баз на сирийском северо-востоке и после начала СВО продолжают выполнять положения сочинского меморандума 2019 года. В частности в 2022 г в районе города Айн-аль-Араб (Кобани) было проведено более 30 совместных российско-турецких патрулей.

Открытие новой военной базы в Джейрахе должно послужить сдерживающим фактором для активности Турции и США на сирийском северо-востоке. Кроме того, расширение российского военного присутствия в САР позволит сохранить интерес государств Ближнего Востока к России как к игроку, который может помочь диверсифицировать их связи в сфере безопасности и обороны. Поэтому Москва не только усиливает дипломатическую активность в арабских странах, но и продолжает демонстрировать свои военные возможности на ближневосточном театре военных действий в Сирии.

Таким образом, вопреки периодически появляющимся слухам о якобы сокращении российской группировки в САР из-за нехватки сил на украинском направлении, многое указывает, что, наоборот, Россия по-прежнему весьма активна в Сирии.

Уже в период СВО российская военная авиация наносила удары по зонам, находящимся под американским зонтиком безопасности. В частности, в середине июня, по сообщениям WSJ, Россия уведомила США через линию связи, установленную несколько лет назад для избежания инцидентов, что намерена нанести удары в ответ на атаку со стороны американских прокси против сирийских военных, которые потеряли одну машину и среди них были жертвы.

Вскоре после этого, как пишет WSJ, два истребителя Су-35 и один Су-24 нанесли удар по боевому посту проамериканского формирования «Магавир аль-Саура» («Революционные коммандос»). В момент атаки на базе не было военнослужащих США и других стран НАТО.

В свою очередь, как сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на свои источники, 17 июня 2022 года при выполнении служебных обязанностей в Сирии погиб один из российских военнослужащих. Нельзя исключать, что удар по американским прокси был нанесен в связи с его гибелью. Это указывает и на то, что российский спецназ активно проводит контртеррористические операции (КТО) в сирийской пустыни с целью ликвидации ячеек ИГ*. В ходе одной из таких КТО российские военнослужащие могли попасть и под удар проамериканских боевиков.

Кроме того, не остается без внимания российских ВКС и террористическое присутствие в сирийском Идлибе. Российские военные самолеты периодически возобновляют удары по базам террористов в этой сирийской провинции, находящейся под контролем различных радикальных группировок. Например, за сентябрь российская авиация провела как минимум восемь авианалетов различной интенсивности в этом регионе (1, 8, 10, 15, 18, 27 и 30 сентября)

То есть, Москва как и раньше уверена в своих силах на сирийском театре военных действий, где продолжает подавлять террористическую активность и готова бросить вызов американскому присутствию в этой стране.

Фото: МО РФ

На это также указывает периодическое появление российский тяжелых бомбардировщиков Ту-22, способных нести ядерное оружие, на авиабазе Хмеймим, как это случилось, по данным ряда телеграм-каналов, в июле. После реконструкции российское присутствие в Латакии позволяет держать в напряжении средиземноморскую группировку ВМС США и НАТО, так как бомбардировщики Ту-22 и истребители МиГ-31 с гиперзвуковым оружием, которые также могут быть развернуты на этой военной базе (а при желании и на авиабазе Квайрис в пригороде Алеппо на северо-западе Сирии) способны осуществлять военное патрулирование вплоть до Гибралтара и Мальты.

Также российские военные продолжили практику совместной боевой подготовки российских и сирийских подразделений ВКС/ВВС в Сирии учетом существующих учебных периодов. Так, после начала СВО продолжаются совместные учения сирийской и российской военной авиации для боевого слаживания. Собственно, одновременное базирование ВВС САР и ВКС РФ на новой авиабазе в Джейрахе, видимо, тоже служит этой цели.

Что касается сообщения о выводе батареи российских ЗРК С-300 из САР, то это никак не связано с необходимостью усилить ПВО российских войск, участвующих в СВО. Тем более, что ввиду перевооружения российских ВС на ЗРС С-400, которые заменяют устаревающие С-300, последние гораздо проще было изъять со складов хранения, чем вывозить из Сирии.

Фото: МО РФ

Вероятно, вывод российского дивизиона С-300 из САР должен был снизить риск возникновения конфликта между Ираном, Сирией и Израилем. На фоне проведения СВО для России крайне нежелательно возникновение еще одного очага напряженности. Следует иметь ввиду, что это был тот самый дивизион, который Россия предоставила вооруженным силам Сирии в 2018 г. после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 при отражении израильской воздушной атаки, и использовался он в интересах вооруженных сил Сирии. В то время как российские военные объекты были прикрыты ЗРС С-400.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ