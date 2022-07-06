"Сохнут" как агнец - через него Москва показывает, что недовольна Израилем Кремль считает политику Израиля на Украине и в Сирии как минимум недружественной

Фото: shutterstock

Российское правительство потребовало от руководства «Еврейского агентства» («Сохнут»), занимающегося вопросами репатриации («алия») евреев в Израиль, прекратить деятельность в Российской Федерации, об этом 5 июля сообщило издание The Jerusalem Post. В публикации утверждается, что соответствующее письмо было направлено в «Сохнут» правительством РФ в начале этой недели.

The Jerusalem Post пишет, что в «Сохнуте» подтвердили факт получения такого письма, но отказались комментировать ответную реакцию, поскольку сейчас ответ согласовывается в руководством «Сохнута» с министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра Израиля.

События разворачиваются в крайне неприятный момент. По оценкам The Jerusalem Post, тысячи потенциальных репатриантов в России завершили оформление документов и находятся в режиме ожидания, когда станут доступны рейсы в Израиль.

Уже вечером 5 июля «Сохнут» заявило, что не получало требований о немедленном прекращении деятельности в России и что представительства организации в России «продолжают осуществлять деятельность в соответствии с законодательством РФ».

Существует предположение, что таким образом Москва пытается надавить на Израиль, чтобы тот скорее решал вопрос с передачей России Александровского подворья в Иерусалиме. Но проблема может оказаться куда серьезнее. Как пишет в своем Telegram-канале израильский политолог Марк Новиков, «Россия недовольна количеством выезжающий из страны евреев: бизнесменов, ученых, представителей культуры и всех остальных. В особенности, судя по всему, Кремль раздражен рекордной массовостью исхода и тем, что паспорта себе делает вчерашняя российская элита».

Что будет в дальнейшем и нужно ли расценивать нынешний случай как тревожный звонок в отношениях России и Израиля? «На диалог пригласили новоиспечённого премьер-министра Яира Лапида, — отмечает Новиков. — И вопрос будет решаться на его уровне... условным Александровским подворьем дело не ограничится».

Нужные предметы для Украины

Письмо в «Сохнут» от российской стороны лишь на первый взгляд кажется неожиданным, даже в контексте примирительного заявления президента РФ Владимира Путина по поводу комментариев главы МИД Сергея Лаврова от 1 мая.

Однако, как становится ясно, озвученная Кремлем позиция ни в коем случае не снимала претензий Москвы в адрес Израиля по поводу действий последнего как на украинском, так и на сирийском треках, которые в России воспринимаются если не как враждебные, то минимум — недружественными.

Продолжающиеся бомбардировки Сирии силами ВВС Израиля на фоне все возрастающей поддержки израильской стороной Киева не могли остаться без реакции российской стороны. В этот раз Москва, видимо, решила обойтись без громких заявлений, а перешла к практическим шагам непосредственно в отношении израильских организаций, действующих в РФ. При этом сигналы о том, что подобная линия Израиля не останется без ответа, посылались его руководству и ранее.

Еще в январе на фоне ударов Израиля по сирийской провинции Латакия российские военные организовали патрулирование порта в одноименном сирийском городе, административном центре провинции, под предлогом противодействия контрабанде. Но тот факт, что это случилось после израильских налетов на Латакию, заставило многих экспертов предположить, что размещение российских военных в ключевых районах порта направлено на предотвращение новых атак со стороны Израиля.

Тогда же, в январе, военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией Сирии. Показательно, что зоной совместных учений также стала зона Голанских высот, прилегающая к Израилю. В начале июня подобное совместное воздушное патрулирование было проведено вновь. Адресат этого послания конечно прямо не называется, но очевидно, что оно направлено Израилю в качестве очередного предупреждения, что израильские атаки сирийских объектов могут встретить в том числе и военную реакцию со сторону российской группировки в Сирийской арабской республике (САР).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но триггером ужесточения линии Москвы в отношении Израиля, по всей видимости, стала готовность последнего начать поставки новых видов продукции военного назначения на Украину. Согласно майским заявлениям израильских официальных лиц, «между шлемами для солдат и израильской противоракетной системой „Железный купол“ есть много нужных предметов» (которые можно отправить на Украину). Ранее Израиль ограничивался только гуманитарной помощью и поставкой шлемов и жилетов украинским спасательным службам.

Если пока речь и не идет о летальных видах вооружений, угроза того, что Тель-Авив начнет их предоставлять Украине, есть. Это, прежде всего противотанковые управляемые ракеты (ПТРК) «Спайк» и системах ПВО «Железный купол», которыми интересовался Киев. Надо отметить, что подобные прецеденты уже имеются и с другими странами. Достаточно вспомнить Германию, которая до поры до времени, тоже уходила от поставок наступательных вооружений Киеву, но затем изменила свою позицию.

На этом фоне удары Израиля 2 июля по сирийской провинции Тартус, где расположена российская военно-морская база, выглядели уже как неприкрытая провокация.

«В очередной раз подчёркиваем, что продолжающиеся удары Израиля по территории САР категорически неприемлемы», — говорится в заявлении российского МИД от 4 июля.

Кто ближе Израилю?

Есть устоявшаяся точка зрения, что между Россией и Израилем давно существуют джентльменские договоренности в оборонной сфере: израильская сторона не переходит «красные линии» и не интенсифицирует оборонные связи с Украиной и Грузией. Взамен Россия ограничивает военно-техническое сотрудничество с Ираном. По словам Ариэля Бульштейна, бывшего советника экс-премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, российская сторона как минимум дважды блокировала соответствующие запросы Тегерана.

Киев давно проявляет интерес к приобретению израильской военной техники, в частности БПЛА и средств связи. Однако в 2014 году сделка между Киевом и израильским производителем беспилотников Aeronautics была заблокирована Москвой . Непонятна даже судьба объявленных в 2014 году мелких контрактов на поставку стрелкового оружия — лицензионных копий израильского дробовика семейства «Тавор» для украинского спецназа.

Однако этот баланс стал меняться еще до начала СВО. Хотя России и Израилю удавалось обходить острые углы даже после трагедии, случившейся в 2018 году с российским военным самолетом Ил-20, который был сбит по ошибке сирийскими ПВО, отражавшими атаку ВВС Израиля, проводившейся в районе пролета российского самолета. Тогда ответственность за гибель Ил-20 была возложена на Израиль, но инцидент не привел к серьезному ухудшению двусторонних связей. Тем не менее с этого момента узел российско-израильских противоречий все более запутывался, а первые негативные тенденции в двусторонних отношениях стали проявляться еще в период каденции Нетаньяху.

На времена его премьерства также приходится и активизация сотрудничества между Израилем и Украиной, несмотря на ряд крупных скандалов. Это сотрудничество еще более активно продолжилось при ушедшем израильском кабинете Беннета-Лапида. Собственно, последнее израильское правительство гораздо в большей степени было готово учитывать интересы Вашингтона, включая и его антироссийские кейсы.

Показателем этой трансформации является подписанное в 2019 году соглашения о свободной торговле, над которым стороны работали много лет. Страны пытаются заручиться взаимной поддержкой в ​​ООН — Израиль неоднократно голосовал за антироссийские резолюции. А военные ЦАХАЛ приняли участие в учениях «Си Бриз-2021» на Украине, что не осталось незамеченным в России, несмотря на радушный прием Президентом РФ и израильского премьера в Сочи в октябре 2021 года.

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости Участники первого этапа морской фазы военных учений «Sea Breeze-2021»

В свою очередь, Киев поддерживал Тель-Авив на палестинском треке, занимая однозначно произраильскую позицию в периоды эскалации вокруг сектора Газа. В то время как российский подход, особенно с учетом контактов Москвы и ХАМАС, часто расценивается как пропалестинский.

Наконец, украинские СМИ еще до начала российской военной операции начали сообщать о том, что Израиль и Украина ведут сотрудничество и в оборонной сфере, хотя и пытаются это не афишировать.

«Информация об оборонном сотрудничестве между Украиной и Израилем на 2022 год никогда и нигде не поднималась. Может сложиться впечатление, что сотрудничество стран в этом аспекте заканчивается на поддержке суверенитета и территориальной целостности друг друга, однако это не так. Украина интересуется в приобретении в Израиле и систем связи, и некоторых видов вооружений. Посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, комментируя оборонное сотрудничество между странами заявил, что есть переговоры, которые продолжаются, существует определенное сотрудничество, но у этого сотрудничества есть понятные ограничения», — писали украинские СМИ.

В ходе визита министра обороны Украины Алексея Резникова в Израиль в декабре 2021 года, вероятно, были достигнуты договоренности о новых параметрах взаимодействия в военной сфере, которые однако стороны старались не разглашать, а сам визит держать вне поля зрения широкой общественности.

Послание Москвы Израилю

Хотя Израиль на определенном этапе пытался выдерживать нейтралитет в отношениях между Москвой и Киевом, его шаги навстречу Украине не оставались без внимания Кремля, особенно, если речь шла об участии израильских офицеров в поддержке украинских вооруженных сил и обмене разведывательной информацией, о чем могли договориться военные двух стран еще до начала СВО, в том числе и в ходе визита министра обороны Украины.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт РСМД Антон Мардасов рассказал News.ru:

Известные заявления Лаврова в «историческом ключе» прозвучали в тот момент, когда стало известно об участии Моссада и иных разведслужб Израиля в информировании украинских войск. Поэтому проблем в отношениях между Россией и Израилем сейчас действительно очень много.

Конечно, можно сказать, что и вклад Анкары в обеспечения Киева теми же вооружениями значительно выше. Но, в отличие от Израиля, Россию и Турцию связывает гораздо больше совместных экономических проектов, а все действия на украинском направлении турецкая сторона компенсируют шагами, которые могут быть восприняты как благожелательные в отношении Москвы.

Со стороны Израиля ничего подобного не просматривается. Наоборот, неприсоединение к антироссийским санкциям, Тель-Авив свел на нет своими заверениями о том, что он заблокирует для Москвы все возможные пути для обхода санкций, которые российская сторона будет пытаться проводить через Израиль.

В то же время и Россия и Израиль по-прежнему имеют много общих интересов, в том числе и связанных с вопросами безопасности и предотвращения возникновения новых конфликтов на Ближнем Востоке, которые которые могут стать серьезными вызовами для обеих стран. Как и наличие большой и влиятельной еврейской диаспоры в РФ и русскоязычной в Израиле обусловливает необходимость сохранения позитивной динамики в двусторонних связях.

Поэтому нынешний жест российской стороны может быть воспринят как послание новому правительству Израиля о том, что ему необходимо воздерживаться от антироссийских шагов и не повторять ошибок предшествующего кабинета, иначе это способно «обвалить» весь российско-израильский блок взаимодействия и привести отношения к стагнации, что не в интересах обоих стран.