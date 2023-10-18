Российский посол в Израиле заявил, что больницу в Газе обстреливали и ранее Посол Викторов: это не первое попадание в госпиталь в Газе

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Госпиталь «Аль-Ахли» в центральном районе сектора Газа подвергался обстрелам и ранее, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, попадание по больнице фиксировалось и несколькими днями ранее.

По нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь. Несколько дней назад тоже имело место попадание в эту больницу, но там не такие чудовищные разрушения, как в этот раз, — сказал дипломат.

В среду, 18 октября, посол Палестины в Японии Валид Али Сиям заявил, что Израиль совершил предупредительный звонок до обстрела больницы. По его словам, предупреждение прозвучало за час до атаки. Дипломат отметил, что количество погибших уже приближается к 500. Однако эта цифра еще будет расти, предупредил он.

Москва расценивает удар по больнице как преступление и акт расчеловечивания, заявила после случившегося официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что конфликт ушел далеко за пределы Ближневосточного региона и привел к глобальной гуманитарной катастрофе.

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены в гуманитарных целях.