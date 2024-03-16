Российские военные уничтожили базу террористов в сирийской провинции ВКС РФ уничтожили базу террористов в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии

Фото: MOD Russia/Global look press

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили место базирования террористов, укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в провинции Идлиб.

В результате террористы понесли значительные потери в живой силе и материальных средствах, — сказал он.

Ранее воздушно-космические силы России в провинции Идлиб уничтожили два места базирования боевиков. Кулить уточнил, что операции прошли в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани.

До этого ВКС ликвидировали на территории провинции Алеппо по меньшей мере 25 боевиков в лагере. Кулить рассказал, что уничтоженные террористы были причастны к обстрелам правительственных войск Сирии. Кроме того, за те сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел позиций правительственных войск САР.