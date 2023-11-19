Родные заложников ХАМАС провели протесты в Иерусалиме Times of Israel: родные заложников ХАМАС провели протест у резиденции Нетаньяху

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Родные заложников ХАМАС прошли маршем протеста из Тель-Авива до Иерусалима, где находится резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Times of Israel. Во время демонстраций они призывали к прекращению огня. В них также участвовал лидер оппозиции Яир Лапид.

Многие семьи заложников направились прямо в Тель-Авив после завершения <...> марша в Иерусалим, кульминацией которого стала акция протеста возле канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, — говорится в сообщении.

Ранее Нетаньяху заявил, что никаких договоренностей об освобождении заложников ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа, на данный момент достигнуть не удалось. В своем обращении к нации политик пообещал сообщить, как только ситуация изменится.

До этого он заявил, что у Израиля были серьезные основания для захвата больницы «Аш-Шифа»: имелись разведданные, согласно которым заложники, захваченные движением ХАМАС, находились именно там. 15 ноября ЦАХАЛ начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре. Израильская армия уведомила заранее медперсонал «Аш-Шифы» о начале штурма, однако сообщение было отправлено после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.