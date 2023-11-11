Раскрыта статистика по детской смертности в секторе Газа Глава ВОЗ Гебрейесус: каждые 10 минут в секторе Газа гибнет ребенок

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каждые 10 минут в секторе Газа погибает ребенок, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости. По его словам, всего за время эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 10 800 человек.

В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них — женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок, — заявил глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что танки армии Израиля окружили детскую больницу «Ар-Рантиси» в секторе Газа. Пациентов отделения интенсивной терапии эвакуировали из медицинского учреждения. Тяжелая израильская техника встала вплотную к зданию больницы, поэтому эвакуация продвигалась медленно. Сколько всего детей находится в медцентре, неизвестно.

Директор больницы «Аш-Шифа» заявил, что при ударе израильских ВВС по прилегающей к госпиталю территории погибли шесть человек. По его словам, еще некоторые из пациентов получили ранения.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после завершения конфликта сектор Газа демилитаризуют и отстроят заново. В будущем здесь не будет места радикально настроенным элементам, отметил он.