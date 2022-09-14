Путем холеры: дойдет ли вспышка инфекции из Сирии до России? Арабские и российские эксперты поделились с NEWS.ru прогнозами о распространение вспышки холеры на берегах Евфрата

Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сирийскую Арабскую Республику пришла новая напасть. Сначала ряд арабских СМИ сообщили о нескольких случаях заболевания холерой в конце августа, а теперь ВОЗ признала вспышку острой кишечной инфекции (от которой, по данным сирийского Минздрава, скончались уже семь человек) угрозой для всей страны. Более того, болезнь может перекинуться на весь регион, бьют тревогу эксперты. Угрожает ли холера России, разбирался NEWS.ru.

Священный, но грязный Евфрат

До недавнего времени случаи заболевания в основном диагностировали на севере и востоке Сирии — в городах Алеппо, Латакия, Ракка, Хасаке. Более 70% случаев зафиксированы именно в Алеппо. Но холера не стоит на месте — ее уже находят и на юге страны. Так, на момент написания статьи в Дамаске зафиксированы два подтвержденных случая.

Это первая подтвержденная вспышка холеры за последние годы. Географическое распространение вызывает беспокойство, поэтому мы должны действовать быстро, — заявил глава регионального отделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье Ричард Бреннан агентству Reuters.

Причиной вспышки стала загрязненная вода. Из-за колоссальных разрушений, вызванных войной, большинство жителей Сирии берут ее из небезопасных источников, в том числе из главной сирийской реки Евфрат. Боевые действия нанесли большой ущерб водоочистным сооружениям, насосным станциям, водонапорным башням. Они оказались либо повреждены, либо находятся в очень плохом состоянии, а средств на ремонт нет как у центрального правительства, так и у оппозиционных формирований, которые контролируют разные регионы страны.

Еще в прошлом году эксперты предупреждали: Сирия стоит на пороге водного кризиса. Ситуацию на севере страны усугубляет засуха. Тревогу била одна из крупнейших гуманитарных организаций — Всемирная продовольственная программа ООН. По ее данным, в мае 2021 года уровень воды в Евфрате «упал до рекордно низкой отметки». Если раньше жители деревень, живущих недалеко от Евфрата, могли относительно легко добраться до грунтовых вод, то сейчас им приходится пить прямо из некогда священной, но не очень чистой реки. Координатор по гуманитарным проектам ООН в Сирии Имран Риза тоже считает, что вспышка вызвана тем, что сирийцы пьют воду из Евфрата.

Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вообще-то, на северо-востоке страны довольно много колодцев и родников, но там продолжаются боевые действия. Бутилированная вода тоже имеется в достаточном количестве, но стоит дорого. По словам Джамала аль-Али, живущего в Идлибе, за 20 литров приходится отдавать $60.

Слава Аллаху, вода есть. Есть деньги — есть и вода. Нет денег? Ну и воды тогда не будет, — рассказывает сириец.

Из-за кризиса воду набирают не только из Евфрата, но также из оросительных каналов. Дело это не всегда безопасное. Вода в ирригационных каналах еще грязнее, чем в Евфрате, плюс только летом 2021 года на севере страны зарегистрировали по крайней мере семь случаев, когда люди тонули в этих каналах, придя с ведрами. Но выбора у местных жителей особо нет.

Болезнь общих кувшинов

Еще в конце августа, когда появились первые случаи холеры в Сирии, международные гуманитарные организации начали «тесно координировать действия с местными органами здравоохранения, чтобы обеспечить своевременное и эффективное реагирование» на вспышку. Сейчас ВОЗ и Детский фонд ООН совместно с сирийским Минздравом принимают меры в области водоснабжения, санитарии и гигиены. Также правительство Сирии привозит в пострадавшие районы чистую воду и обещает усилить хлорирование и дезинфекцию водных источников.

С конца августа наши сирийские партнеры из сферы здравоохранения активно работают над тем, чтобы пресечь потенциальные вспышки во всех пострадавших провинциях. Наблюдение усилили там, где уже была зарегистрирована вспышка, а также в районах повышенного риска, например в лагерях для внутренне перемещенных лиц, — заявляет ООН.

В ООН уже призвали мировое сообщество помочь сирийской беде. А к соседним с САР странам обратились с особой просьбой — проследить, чтобы жизненно важные лекарства, способные помочь справиться с холерой, могли беспрепятственно пересекать границу.

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Что касается эпидемиологической ситуации в других странах Ближнего Востока, то пока ООН ждет вспышек заболеваний и там, местные жители считают, что все ограничится Сирией. Корреспондент NEWS.ru связался с врачом из Ливана Валидом аль-Билялом, учившемся в СССР. По словам последнего, в Ливане, Иордании, Ираке о случаях холеры не сообщали.

В Ливане СМИ молчат. В других арабских странах, насколько я знаю, тоже ничего нет. Я думаю, это чисто сирийская проблема. Все дело в войне — нет чистой воды, нет государственного наблюдения. По этим причинам в Сирии были очень распространены разные инфекции и кишечные заболевания еще до вспышки холеры, — говорит аль-Билял.

Тем не менее ООН предупреждает, что болезнь может скоро распространиться по всему региону. Как известно, холера передается в том числе через воду или еду, которую употреблял зараженный. А по арабским традициям люди часто едят из одной большой тарелки руками и пьют из общего кувшина.

Холера как инструмент шизоидного напряжения

Может ли холера пересечь границы Ближнего Востока и дойти до стран Европы и России? NEWS.ru поговорил об этом с известным эпидемиологом, главным научным сотрудником НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии имени Сеченова доктором медицинских наук Игорем Гундаровым.