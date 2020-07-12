Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Ирана

https://static.news.ru/photo/2dc0872c-c44e-11ea-991f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maeffjus/wikipedia.com

Власти Ирана сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе страны в городе Бендер-Махшахр. Предварительной причиной стала утечка горючего.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные. Устанавливаются причины инцидента, сообщает агентство Fars.

Ранее в Иране пожар возник на борту самолёта, который выполнял рейс на внутренних линиях. Лайнер загорелся спустя несколько минут после вылета из аэропорта Горган. Он был вынужден вернуться обратно.

Как информировал NEWS.ru, 21 апреля 2020 года на заводе шлифовальных материалов в восточной китайской провинции Цзянсу произошёл пожар. Тогда обошлось без пострадавших.