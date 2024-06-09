Появилось сообщение о нападении на судно рядом с йеменским Аденом UKMTO: около Адена неизвестные атаковали судно

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена. Информация была получена от капитана другого судна. Подробности инцидента не приводятся.

UKMTO получил уведомление об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена, — сказано в публикации службы.

Известно, что власти уже выясняют обстоятельства случившегося. Прочим мореходам рекомендовали соблюдать осторожность и информировать UKMTO о любой подозрительной активности.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании в начале июня на своем сайте опубликовал сообщение о взрыве в Красном море. По данным организации, он произошел у берегов йеменского города Ходейда.

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в Красном море авианосец и эсминец США и ряд кораблей, заявил 1 июня представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. Он добавил, что силы движения нанесли в Красном и Аравийском морях и в Индийском океане удары по кораблям, которые «принадлежат компаниям, нарушившим решение о запрете прохода в порты», подразумевая порты Израиля.