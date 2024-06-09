Появились кадры встречи освобожденного из плена ХАМАС россиянина с семьей Россиянин Андрей Козлов встретился с родителями после 8 месяцев плена у ХАМАС

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/Global Look Press

В Сети появились кадры встречи россиянина Андрея Козлова, освобожденного из плена ХАМАС, с его семьей в медицинском центр «Шиба» в Тель-Хашомере, сообщил Telegram-канал SHOT. Петербуржец был заложником восемь месяцев.

Для встречи с ним в Израиль прилетели его родители, брат и девушка. Андрей Козлов, увидев их, не смог сдержать слез.

27-летний россиянин переехал в Израиль в 2022 году по программе репатриации. Во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года он был охранником на музыкальном фестивале Nature Party в кибуце Реим, неподалеку от границы с сектором Газа. Козлов и еще трое заложников были освобождены в результате успешной спецоперации армии Израиля в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа.

8 июня он встретился с премьер-министром еврейского государства. Козлов, не сдерживая слез, поблагодарил израильского политика за его приказ о спасении пленных. Telegram-канал Mash сообщил, что в ближайшее время россиянин улетит в Санкт-Петербург.

В тот же день стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас инициировал созыв внеочередного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи со спецоперацией Израиля в лагере беженцев Нусейрат в центре Газы. Дипломаты должны будут обсудить последствия израильской агрессии, в результате которой погибли сотни человек.