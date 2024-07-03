Появились кадры с места ДТП с участием россиян в Турции

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Telegram-канал Mash опубликовал кадры с места аварии с российскими и белорусскими туристами в Турции. По последним данным, пострадали 16 россиян и четыре белоруса. Автобус, направлявшийся из отелей в аэропорт Анталии, столкнулся с ограждением на местной кольцевой дороге.

По предварительным данным, водитель погиб, среди пострадавших есть дети. Всех пострадавших доставили в местные больницы для госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Турции в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую», погибла гражданка России. По данным СМИ, общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин.

До этого турецкие спецназовцы-подводники приняли решение перекрыть пляж в городе Эрегли провинции Зонгулдак на севере страны. Причиной стало обнаружение дрейфующей мины. Ее заметили местные жители. Уточняется, что саперы подорвали снаряд контролируемым способом.

Также провинции Чанаккале и Измир в Турции охватили лесные пожары. Из последней огонь перекинулся на соседний Айдын. В Измире зарегистрировали 16 очагов лесных пожаров. По информации журналистов, возгорания зафиксировали в районах Мендерес, Чешме, Менемен, Сельчук, Торбалы и других.