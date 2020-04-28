Посол в Сирии прокомментировал призывы к Дамаску прекратить боевые действия

https://static.news.ru/photo/04b4194e-891f-11ea-9e35-fa163e074e61_660.jpg Александр Ефимов Фото: syria.mid.ru

Российский посол в Дамаске Александр Ефимов заявил, что призывы к сирийским властям прекратить боевые действия не имеют отношения к заботе о гражданском населении, а лишь преследуют цель помешать ведению борьбы с терроризмом.

Об этом он сказал в интервью «Интерфаксу». По его словам, сейчас правительство САР призывают закончить боевые действия, освободить заключённых и возобновить трансграничные гуманитарные поставки.

Опыт показывает, что к заботе о рядовых сирийцах всё это не имеет никакого отношения, а главная цель - остановить ведущуюся борьбу с терроризмом, продолжить курс на территориальную дезинтеграцию Сирии и дискредитацию её руководства, — заявил Ефимов.

Он отметил, что на сирийские власти нельзя возлагать ответственность за то, что происходит на неподконтрольных для них территориях.

Хотя власти САР даже в нынешних условиях прилагают все усилия, чтобы поддержать проживающих там сограждан и обеспечить к ним гуманитарный доступ непосредственно через линии соприкосновения, — подчеркнул посол.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в том, что Сирия сможет своими силами справиться с эпидемией коронавируса, имеются серьёзные сомнения. Такую позицию озвучили в Международной гуманитарной организации «Врачи без границ».