Посол в Сирии прокомментировал призывы к Дамаску прекратить боевые действия

Российский посол в Дамаске Александр Ефимов заявил, что призывы к сирийским властям прекратить боевые действия не имеют отношения к заботе о гражданском населении, а лишь преследуют цель помешать ведению борьбы с терроризмом.
Об этом он
Опыт показывает, что к заботе о рядовых сирийцах всё это не имеет никакого отношения, а главная цель - остановить ведущуюся борьбу с терроризмом, продолжить курс на территориальную дезинтеграцию Сирии и дискредитацию её руководства, — заявил Ефимов.
Он отметил, что на сирийские власти нельзя возлагать ответственность за то, что происходит на неподконтрольных для них территориях.
Хотя власти САР даже в нынешних условиях прилагают все усилия, чтобы поддержать проживающих там сограждан и обеспечить к ним гуманитарный доступ непосредственно через линии соприкосновения, — подчеркнул посол.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в том, что Сирия сможет своими силами справиться с эпидемией коронавируса, имеются серьёзные сомнения. Такую позицию озвучили в Международной гуманитарной организации «Врачи без границ».
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