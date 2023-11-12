Посол Палестины сделал заявление о судьбе сектора Газа Посол Палестины в РФ: территория сектора Газа не будет принадлежать Израилю

Фото: Guillermo Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Территория сектора Газа не будет принадлежать Израилю, заявил в интервью ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, для палестинской стороны в настоящее время главной задачей является остановка войны и защита людей.

У дипломата спросили, доверяет ли он заявлениям США о том, что Белый дом выступает против повторной оккупации сектора Газа Израилем, вытеснения населения или сокращения территории анклава.

Для нас самое главное сейчас — остановить войну и защитить людей, а потом посмотрим. Это не земля Израиля и не будет, — ответил дипломат.

Он также отметил, что Израиль последние два дня проявляет конструктив по эвакуации через КПП «Рафах». По его словам, никаких обстрелов не было. При этом ситуация с пропуском людей через КПП развивается каждый день по-разному, российское и палестинское посольства делают все необходимое, подчеркнул дипломат.

Ранее Нофаль заявлял о том, что израильская сторона отказывается от всех предложений, делая переговоры недостижимыми. По его словам, именно поэтому встреча палестинского лидера Махмуда Аббаса и госсекретаря США Энтони Блинкена не принесла никаких результатов. Дипломат также подтвердил, что палестинское движение ХАМАС удерживает в заложниках семь-восемь россиян. При этом Нофаль отметил позитивные сигналы по их освобождению.