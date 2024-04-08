«Пощечина будет нанесена вовремя»: в Иране отреагировали на атаку Израиля Посол Ирана Джалали пообещал Израилю ответ на атаку по посольству в Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казем Джалали

Тегеран оставляет за собой право ответить на удар Израиля по консульству Ирана в Сирии, заявил в беседе с NEWS.ru иранский посол в РФ Казем Джалали. Он подчеркнул, что в стране выступают за нерасширение зоны ближневосточного конфликта, но именно ЦАХАЛ нанесла удар.

Естественно, мы оставляем за собой право ответить. И, как отметил наш верховный лидер, пощечина будет нанесена вовремя. Я на самом деле не в курсе этого решения, но наша страна точно принимает решение и будет действовать в свое время, — пояснил он.

Ранее Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что при ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли семь военных советников. Согласно обнародованной информации, среди жертв оказались бригадные генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана, является актом агрессии, нарушающим международное право. При этом он добавил, что в Кремле не спешат с выводами. Как считает военный политолог Александр Перенджиев, Иран может начать усиливать «Хезболлу» и хуситов в Йемене в ответ на гибель своих генералов.