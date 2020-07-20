Положение дел в Израиле сравнили с войной 1973 года

https://static.news.ru/photo/c5a80e0e-c9a6-11ea-9109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Государство Израиль находится в состоянии войны, которого оно не испытывало с октября 1973 года (Война Судного дня — коалиция арабских государств против Иерусалима), заявил экс-глава разведки еврейского государства «АМАН» Амос Ядлин. Он пояснил, что всему виной пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и протестные настроения на фоне вспышки заболевания.

Он добавил, что власти страны должны немедленно допустить армию к борьбе с распространением COVID-19, так как оборонное ведомство и так тесно сотрудничают с профильными министерствами. Ядлин подчеркнул, что ситуацию усугубляет политический кризис, охвативший Израиль из-за преследований премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за якобы коррупции и злоупотреблений, передаёт «Седьмой канал».

На этой неделе тысячи человек приняли участие в демонстрациях возле резиденции премьер-министра. Большинство из тех, кто вышел на улицы, изначально не хотели видеть его в кресле премьер-министра. И если борьба с коронавирусом была для Нетаньяху хорошим шансом консолидировать своих сторонников, то он его упустил.

Накануне началось второе заседание по трём делам против Нетаньяху в Окружном суде Иерусалима. Слушание проходит без участия самого политика. Его интересы представляют адвокаты, заявляет радио «Кан». Мероприятие носит технический характер, посвящено порядку ведения дела и обсуждению дат и времени для выступлений свидетелей.

Как ранее писал NEWS.ru, Нетаньяху рассказал, что уже в третий раз обратился к полицейским из-за того, что его семье угрожают в социальных сетях. Об этом он написал в Twitter.

По словам израильского премьера, к жалобе он добавил скриншоты сообщений с угрозами ему и его сыну Яиру. Нетаньяху также призвал полицию предпринять решительные действия.



Из-за угроз премьер-министру в Израиле уже задержаны два человека. Первым стал житель Тель-Авива, которого арестовали в мае. В июне полицейские сообщили об аресте солдата-срочника, которого подозревают в угрозах Нетаньяху в соцсетях.