Политолог раскрыл план Армении по налаживанию связей с Турцией Политолог Макаркин: Турция и Армения могут установить дипломатические отношения

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Реджеп Эрдоган

Турция и Армения могут установить дипломатические отношения, считает политолог Алексей Макаркин. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что при этом тема налаживания связей между двумя государствами вызывает противоречия. Так, напомнил он, Турция формально поддерживает Азербайджан, а также отказывается признавать геноцид армян 1915 года.

Это вполне возможно, хотя есть несколько тем, вызывающих противоречие. Одна из тем — отношения Армении и Азербайджана. Турция здесь ни при чем, но формально она поддерживает Азербайджан. Второй момент — проблема геноцида армян 1915 года. Армения всегда будет считать этот момент геноцидом, а Турция никогда это не признает, — пояснил политолог.

Макаркин отметил, что Армения и Турция могут прийти к компромиссу. По его мнению, Ереван может пойти навстречу настолько, насколько это возможно. Он добавил, что у Армении на данном этапе есть стимул договариваться с турецкими властями. Эксперт также обратил внимание, что оппозиция не может перехватить инициативу, несмотря на активную критику премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Они сейчас отталкиваются от России, могут оказаться в изоляции. Армянское общество устало от многолетнего противостояния и хотело бы как-то договориться при сохранении собственной идентичности. Несмотря на активную критику Пашиняна, оппозиции никак не удается перехватить инициативу. Поэтому я не исключаю, что Армения и Турция вполне могут договориться, — заключил Макаркин.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что Ереван настроен наладить отношения с Анкарой. По его словам, также следует открыть совместную границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.