Первый гуманный: Израиль запретил продажу натурального меха

https://static.news.ru/photo/572e17d6-ca34-11eb-8bb0-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: placepic.ru

Документ, запрещающий продажу животного меха для производства одежды на территории Израиля подписалf министр защиты окружающей среды страны Гила Гамлиэль. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания, — заявила Гамлиэль.

Поправка вступит в силу в декабре 2021 года.

По словам министра, использование натурального меха и кожи в производстве одежды является аморальным и избыточным. Запрет сделает модную индустрию Израиля более экологичной.

Также в своём Twitter Гила Гамлиэль написала , что Израиль стал первым в мире государством, где введён запрет на продажу меха для подобных целей.

При этом издание Times of Israel отмечает , что подписанная Гамлиэль поправка во многом носит исключительно символический характер. В стране по-прежнему смогут выдавать разрешения на использование меха для научных, религиозных и образовательных целей. В стране с её тёплым климатом меховые изделия покупают. в частности, ультраортодоксальные евреи, в Шаббат и праздничные дни надевающие штраймли — специальные головные уборы. отделанные хвостами соболей и лисиц.

В свою очередь, в организации PETA данный заперт назвали историческим, отметив, что местные активисты добивались его годами.

Ранее запрет на производство и продажу изделий из натурального меха был ведён в калифорнии. Это произошло в 2019 году.

Ряд модных брендов не используют в своём производстве натуральный мех. В числе прочих это Michael Kors, Jimmy Choo, Burberry, Gucci, Versace и другие.