Персидские мотивы: Лавров и Абдоллахиян хотят сотрудничать всеобъемлюще Объем взаимной торговли Москвы и Тегерана в этом году может превысить $5 млрд

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Хоссейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров

В последнее время сближение России и Ирана сильно беспокоит Запад. Хотя в Москве утверждают, что «не дружат с кем-то назло кому-то», очевидно, что более тесное сотрудничество с Тегераном налаживается не просто так и может помочь преодолеть санкционное давление. Для обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян приехал в гости в Москву, где провел двухчасовые переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. На итоговой пресс-конференции 31 августа министры сообщили, что отношения между странами выходят на новый качественный уровень, который будет зафиксирован в документе о всеобъемлющем сотрудничестве. Пока наносятся последние штрихи перед подписанием этого соглашения, стороны решили «сверить часы» и решить некоторые вопросы. О чем именно говорили министры — в материале NEWS.ru.

Иран и Россия нашли друг у друга потенциал на $5 млрд

Помимо основного всеобъемлющего документа Москва и Тегеран планируют также подписать соглашение о налаживании экономического сотрудничества. Товарооборот России и Ирана за январь — июль 2022 года составил $2,7 млрд, а это почти вполовину выше показателей за соответствующий период прошлого года. Теперь российская сторона заявила о готовности помочь своим «иранским друзьям» выйти на свободную торговлю с ЕАЭС. Вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на заседании межправкомиссии России и Ирана, оно должно состояться до конца года. По прогнозам российского внешнеполитического ведомства, показатели взаимной торговли РФ с Исламской Республикой в этом году могут превысить $5 млрд.

В экономической сфере мы раскрываем потенциал, который имеется и далеко пока еще не исчерпан, — заявил Лавров.

Но для успешной реализации задуманного необходима и интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab, об этом нужно думать уже сейчас. На настоящий момент между сторонами есть определенные сложности, но министры обещали, что все они решатся в ближайшем будущем.

Ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков. Они общались в июле и договорились о своего рода дорожной карте, которая приведет нас к этому результату. Я уверен, что это состоится достаточно скоро, — сказал Лавров.

Впрочем, по мнению западных СМИ, к такому тесному сотрудничеству с Ираном Москву подталкивают антироссийские санкции. Например, обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Бенуа Фокон ожидает, что страны смогут смягчить влияние американских рестрикций и найти друг у друга новые рынки сбыта. По данным издания, Иран уже купил в два раза больше российского зерна, чем Турция и Египет вместе взятые.

Россия и Иран договорились о взаиморасчетах в национальных валютах и взаимодействии в сфере энергетики и транспорта, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим иранским коллегой в Тегеране 29 июля. Строительство новых транспортных коммуникаций на фоне украинского кризиса стало как никогда актуально и востребовано. Именно благодаря мультимодальному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг» Москва и дружественные ей страны намерены создать независимые от Запада логистические цепочки. Однако на маршруте МТК в северо-западном Иране сегодня есть сложности — там из-за непростых условий строительства в горной местности еще не доделан участок пути Решт — Астара.

Мы сегодня говорили о тех дискуссиях, которые продолжаются между Россией, Ираном, Азербайджаном, по восстановлению небольшого железнодорожного участка Решт — Астара. В сентябре уже планируются контакты профильных специалистов. Так что, мне кажется, в практическом плане процесс весьма и весьма продвинут. Но что касается его глобального или регионального значения, то оно заключается в том числе в выстраивании логистических цепочек, которые будут независимыми от стран, проявляющих неподобающее отношение к интересам своих партнеров в этом регионе, будь то Иран, Российская Федерация, будь то любая другая страна. Тем самым мы дополнительно оградим себя от негативного влияния той самой модели глобализации, о которой мы сегодня уже говорили, — отметил Лавров.

Абдоллахиян подчеркнул, что «Север — Юг» является важным фактором не только для развития региона, но и обеспечения продовольственной безопасности. Он выразил надежду, что мощности всех трехсторонних путей коридора будут активизированы и запущены в ближайшее время.

В любом случае данный транспортный коридор будет достроен, — пообещал иранский министр.

Но речь идет не только об экономическом, но и военном взаимодействии. Заявления о том, что Москва закупила огромную партию иранских беспилотников для продолжения спецоперации на Украине, встревожили все западные СМИ. Впрочем, в Москве эти сообщения опровергают. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 31 августа, отвечая на вопрос NEWS.ru, заявила, что информация о закупке Москвой иранских беспилотников «искусственно вбрасывалась» в американские СМИ и данный вопрос на переговорах министров обсуждаться не будет.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Хоссейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров

Новый посредник в украинском вопросе

Действительно, Лавров и Абдоллахиян эту тему на брифинге никак не комментировали. Но сам украинский кризис они затронули. Более того, попытка урегулирования украинского кризиса, по признанию иранского министра, и была главной задачей в рамках визита, хотя желание Тегерана как-то повлиять на события в отдаленной от него Украине могло бы показаться странным. Но Абдоллахиян пояснил, что об этом его попросил один из лидеров европейских стран. По данным агентства ISNA, речь идет о личном обращении президента Франции Эммануэля Макрона, который попросил иранского коллегу Эбрахима Раиси стать посредником между Москвой и Западом. Иранская сторона, по всей видимости, решила пойти по протоптанной турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом тропе и заявить о себе на международной площадке, воспользовавшись ситуацией на Украине.

В послании европейского лидера были идеи относительно помощи миру и спокойствия и прекращения боевых действий на Украине, и мы об этом с господином Лавровым говорили, — подчеркнул Абдоллахиян. — Иран готов оказать любую помощь в содействии спокойствию и миру на данной АЭС, а также на прилегающих к ней территориях. В ходе переговоров мы обсудили вопросы, касающиеся не только ЗАЭС, но и военнопленных.

Кто оставил высокообогащенные частицы?

Вопросов для обсуждения на переговорах было немало, но ключевой — возобновление СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), которые идут крайне тяжело, а одной из преград на пути возобновления ядерной сделки является расследование МАГАТЭ по частицам высокообогащенного урана, которые были обнаружены в 2019 году на трех атомных объектах. Тегеран требует гарантии того, что США больше не станут выходить из сделки, как это произошло после прихода к власти Дональда Трампа в 2018 году. Кроме того, иранские власти требуют расследования МАГАТЭ по частицам урана, которые были обнаружены в 2019 году на трех атомных объектах.

МАГАТЭ должно дистанцироваться от своих политических убеждений и профессионально выполнять обязательства. Для Ирана неприемлемо, чтобы после возвращения всех сторон к СВПД мы опять стали свидетелями необоснованных обвинений организации, — заявил на пресс-конференции Абдоллахиян.

По утверждениям западных и израильских официальных лиц, обнаруженные в 2019 году ядерные материалы являются свидетельством того, что «у Ирана была тайная программа создания атомного оружия», а для создания ОМУ необходим высокообогащенный уран. Тегеран эти заявления отрицает и просит провести расследование, чтобы установить происхождение следов. Но США и ЕС отказываются, так как изучать этот вопрос в таком случае должно МАГАТЭ, которое «не имеет непосредственного отношения к СВПД». В ответ президент ИРИ Ибрахим Раиси заявил, что любая сделка будет «бессмысленной», пока МАГАТЭ не закроет процесс.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Будет возобновлен СВПД или нет — Москву устроят оба варианта

Девятый раунд переговоров по СВПД начался в начале августа. Вашингтон и Тегеран обсуждают финальный план. Американцы направили свой вариант документа несколько дней назад. Иран взял паузу до 2 сентября, чтобы внимательно изучить документ и подготовить ответ, от которого будет зависеть многое. При этом Лавров подчеркнул, что Россия полностью поддерживает позицию Тегерана.

Визит иранской делегации в Москву является продолжением планомерного сближения Тегерана и Москвы, которое началось еще несколько лет назад, заявил в беседе с NEWS.ru политолог, эксперт РСМД Никита Смагин. Однако, по его словам, новый импульс этим процессам дали последствия украинского кризиса — санкции, которые объединяют страны.

Россия и Иран регулярно обмениваются визитами, особенно в этом году. Интересно, что никакой из визитов не бывает прорывным — это некоторая закономерность. Нынешний год в целом уже стал поворотным. Это связано с тем, что в первую очередь российская сторона начала совершенно иначе относиться к Тегерану. Особенно активно развивается бизнес. Больше людей едут в Иран для выстраивания деловых отношений. Визиты на высшем уровне дают дополнительную основу для этого взаимодействия, — отметил Смагин.

При этом, несмотря на сильное сближение, отношения между странами, по словам эксперта, все равно не стали и не будут союзническими. Их можно оценить как партнёрство, исходящее из взаимных интересов. Вместе с тем у России и Ирана параллельно продвигается сотрудничество и с другими сторонами.

Кроме того, Смагин не рассматривает СВПД в плоскости взаимодействия России и Ирана. По его словам, если основным игрокам ядерной сделки, США и Ирану, будет выгодно подписать соглашение, то они сделают это вне зависимости от позиции России. Москва занимает в данном случае достаточно конструктивную позицию, но при этом больше наблюдает за процессом со стороны.