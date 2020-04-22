ООН оценит ситуацию с коронавирусом в сирийском лагере для беженцев

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Организация Объединённых Наций изучит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в лагере беженцев Эр-Рукбан по просьбе сирийских властей. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Руководство Сирии принимает все возможные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в подконтрольных районах. Учитывая критическую гуманитарную обстановку в лагере беженцев Эр-Рукбан, а также с целью изучить реальную ситуацию с распространением в нём COVID-19 Министерство иностранных дел Сирии направило в адрес ООН официальный запрос на проведение в лагере оценочной медицинской миссии, — приводит ТАСС текст заявления.

Уточняется, что инициатива сирийской стороны Организацией Объединённых Наций была поддержана.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус представляет собой глобальную гуманитарную катастрофу, которая может привести к голоду библейского масштаба. Такое мнение высказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Он убеждён, что для обеспечения продовольственной безопасности стран необходимо вовремя принять меры. По его мнению. голод коснётся в первую очередь женщин и детей, живущих в зоне гражданских конфликтов. И если на сегодня голодает 821 млн человек, то в ближайшее время с критическим уровнем голода могут столкнуться ещё 135 млн, а коронавирус добавит к этой цифре ещё 130 млн человек.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.