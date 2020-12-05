Охота за головами: ядерщики Израиля теряют покой

Власти Израиля выпустили предупреждение для своих учёных-ядерщиков, которые имели или имеют отношение к ядерному объекту в Димоне, чтобы они были бдительны, в связи с опасениями, что Тегеран может отомстить за убийство влиятельного исследователя Мохсена Фахризаде зеркально. В то же время в зоне риска, по мнению местных спецслужб, находятся не только израильские учёные и дипломаты, но и обычные туристы.

Как минимум один исследователь, работавший на секретном объекте, который находится вблизи израильской Димоны, получил рекомендацию от компетентных ведомств изменить свой распорядок дня, не пользоваться привычными транспортными маршрутами и быть бдительным в отношении подозрительных почтовых посылок. Сотрудники израильских служб безопасности также сообщили ему, что иранские агенты, вероятно, следят за его деятельностью в социальных сетях. Издание Times of Israel полагает, что такое предупреждение получил не один ядерщик.

Летом 2018 года израильская Комиссия по атомной энергии называла два реактора в стране потенциальными целями ракетных ударов Ирана и шиитского движения «Хезболла» в случае начала войны. Речь шла не только о ядерном объекте в исследовательском центре вблизи Димоны, но и о населённом пункте Нахаль-Сорек.

Rosatom/Global Look Press

Бригадный генерал Ницан Нуриэль, который в прошлом возглавлял контртеррористическое бюро в канцелярии премьер-министра Израиля, пояснил, что меры предосторожности необходимы даже несмотря на то, что шансы Ирана на организацию подобной ​​операции крайне невелики.

Иранцы в прошлом пытались совершать нападения на высокопоставленных израильских чиновников за границей. Я сомневаюсь, что у них есть возможность осуществить такое нападение в Израиле, но тем не менее людям нужно быть осторожными, — отметил Нуриэль.

Израильских физиков-ядерщиков предупредили на следующий день после того, как Совет национальной безопасности еврейского государства выпустил свою рекомендацию по поводу поездок в другие страны. В ней со ссылкой на прозвучавшие из Тегерана публичные угрозы в ответ на убийство Фахризаде говорится, что иранские силы могут попытаться атаковать израильских граждан, которые находятся за границей с различными целями. Совет национальной безопасности перечислил как «особо опасные» для израильтян страны, которые соседствуют с Ираном, а также Грузию и северную часть Африки.

По официальным оценкам Управления аэропортов Израиля, около 25 тысяч граждан еврейского государства должны отправиться в этом месяце в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) пятью авиакомпаниями, которые недавно стали летать по маршруту между Тель-Авивом и аэропортами аравийской монархии. В Эмиратах риск нападения на израильтян очень велик, подчёркивают власти еврейского государства, из-за их территориального положения.

Генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля Алон Ушпиз в то же время разослал предупреждение во все дипломатические миссии еврейского государства, в котором призвал быть начеку после убийства Фахризаде и последовавших за этим обвинений Тегерана в адрес Израиля. Ушпиз призвал дипломатов поддерживать «максимально возможный уровень готовности и бдительности» к любым непредвиденным действиям в отношении посольств и консульств, семей дипломатов и еврейских центров по всему миру.

Основания для опасений по поводу атак за рубежом у Израиля действительно есть. В 1992 году в результате взрыва бомбы у посольства Израиля в Аргентине погибли 29 человек. В 2012 году дипломаты еврейского государства становились мишенями в Индии, Грузии и Таиланде. Ответственность за атаки спецслужбы Израиля неизменно возлагали на Иран и лояльные ему шиитские силы.