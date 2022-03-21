Обращение президента Украины раскололо кнессет и разозлило арабов

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского обратиться к депутатам израильского парламента (кнессета) и убедить их в необходимости поддержать Киев дала обратный эффект. Не все законодатели прониклись сочувствием к тому, что сказал политик в своём видеообращении. Если одни приняли в штыки отсылки к событиям холокоста, то другие просто бойкотировали речь, связав её с пропагандистской кампанией.

Обращение Зеленского организовали по Zoom. Его основной посыл свёлся к необходимости усилить международную поддержку Украины, однако пафос речи оказался обвинительным.

Можете ли вы объяснить, почему мы до сих пор обращаемся ко всему миру, ко многим странам за помощью? К вам тоже обращаемся за помощью, за элементарными визами на въезд... Что это — равнодушие, расчёт или «посредничество» без того, чтобы занять чью-либо сторону? — задал президент Украины вопрос членам кнессета.

Он подчеркнул, что расчёты властей еврейского государства могут быть ошибочными. По его словам, «посредничество возможно между странами — но не между добром и злом». Основным средством убеждения украинского лидера стали регулярные отсылки к холокосту.

Мы в разных государствах и в абсолютно разных условиях, но угроза одна — и у нас, и у вас. Тотальное уничтожение — народа, страны, культуры и даже самого имени: Украины и Израиля, — отметил политик.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил после видеообращения, что осуждает российские действия на Украине и благодарит Зеленского за то, что тот поделился эмоциями и горем своего народа с депутатами.

Мы продолжим помогать украинскому народу чем можем и никогда не отвернёмся от людей, которые страдают от войны, — отметил шеф израильской дипломатии.

Однако на неофициальном уровне местные чиновники заявили о недовольстве тем, что Зеленский позволил себе параллели с одной из главных трагедий XX века.

Мы можем понять, через что он проходит. Он находится в тяжёлом положении, и его народ гибнет, — в то же время заявил источник Axios.

Президент Украины Владимир Зеленский President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зеленскому припомнили и то, какую роль в массовых расправах над евреями сыграли украинцы.

Я восхищаюсь президентом Украины и поддерживаю украинский народ сердцем и делом, но ужасную историю холокоста нельзя переписать, — написал в Twitter министр связи еврейского государства Йоаз Хендель.

Он отметил, что уничтожение евреев нацистской Германией «осуществлялось и на украинской земле». Так что, по его словам, делать такие сравнения возмутительно.

Хендель не единственный министр, который раскритиковал видеообращение. Местные издания утверждают, что круг недовольных внутри правительства шире.

Показательно, как на саму идею организовать выступление Зеленского отреагировали депутаты нееврейского происхождения. Из десяти парламентариев-арабов на выступлении присутствовал только один.

Наша позиция состоит в том, что НАТО и его лидер Америка навязали эту войну, — заявил в разговоре с Times of Israel Мансур Дахамше, генеральный секретарь партии «Хадаш».

Именно она заняла наиболее жёсткую линию по отношению к желанию президента Украины высказаться по поводу российской специальной операции перед израильтянами. Другой её член, депутат еврейского происхождения Офер Кассиф, заявил, что испытывает грусть по поводу того, что «хороших левых обманывают лживой пропагандой». Он отметил: глупо было ожидать, что его коллеги пойдут на поводу «у той лжи, которую нам скармливают». Кассиф подчеркнул, что не принимает «чью-либо сторону в ненужных войнах, которые наносят ущерб невинным гражданам, укрепляют тех, кто находится у власти, и обогащают военных».

Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Хадаш», которая называет себя арабо-еврейской партией, не впервые оказывается в оппозиции магистральной внешнеполитической линии. В 2017 году её представители подверглись жёсткой критике за то, что отказались осудить президента Сирии Башара Асада, когда его обвиняли в применении химического оружия в районах, контролируемых оппозицией.

Возымеет ли эффект выступление Зеленского, можно было понять с самого начала. Киев настаивал на том, чтобы политик сделал своё обращение в ходе пленарного заседания израильского парламента. Однако такая идея вызвала протест. В кнессете попытались апеллировать к тому, что это невозможно по техническим причинам, хотя источники Axios дали понять, что Зеленскому нельзя выступать на «пленарке» из-за того, что такое развитие событий могло бы спровоцировать аналогичную просьбу с российской стороны. А этого власти еврейского государства хотели бы меньше всего, говорят официальные лица.

Возможно, Зеленский и сам понял, что совершил коммуникационную ошибку. Спустя несколько часов после видеообращения к депутатам он выступил с новым заявлением, отметив, что ценит усилия Израиля и его премьер-министра Нафтали Беннета по урегулированию кризиса и относится к его позиции с пониманием. Однако, как заметили журналисты местных изданий, такая политика маятника вряд ли поможет убедить Израиль отказаться от нейтралитета.

Между тем палестинцы в кнессете и арабские СМИ тоже возмутились содержанием речи Зеленского. Поводом стало в том числе использованное в речи Зеленского сравнение Украины и Израиля. Зеленский заявил, в частности, что обе страны живут в схожих условиях постоянных угроз и что переживаемые Украиной события схожи с холокостом. Приводя эту аналогию, он вспомнил и слова бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир, что Израиль хочет жить со своими соседями в мире, в то время как соседи «хотят видеть еврейское государство мёртвым».

guoyu/imago stock&people/Global Look Press

Продолжая речь, Зеленский высоко оценил эффективность израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» и добавил, что Израиль умеет защищать свои интересы. По мнению президента Украины, сейчас Израиль должен так же решительно защитить и евреев Украины.

В арабском сообществе выступление Зеленского было воспринято неоднозначно. Так, член израильского парламента и президент партии «Арабское движение за обновление» Ахмед аль-Тиби в своём Twitter-аккаунте заявил , что выступление Зеленского «было пропитано сионистским видением мира». Арабский политик считает, что своей речью украинский президент «достиг нового дна», представляя Израиль как жертву и цитируя антиарабские и антипалестинские высказывания Голды Меир. Он обвинил как Израиль, так и Запад в целом в «двойных и возмутительных моральных стандартах».

К словам палестинского политика присоединился и Халил аль-Анани, один из арабских преподавателей американского Университета Джонса Хопкинса. Он сказал , что подобная риторика могла быть легко ожидаема от украинского президента, учитывая его поддержку преступлений Израиля в Газе, а также политики застройки поселений на палестинских территориях, которые большинство стран ООН считает незаконными.