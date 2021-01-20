ОАЭ одобрили испытание вакцины «Спутник V» в стране

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Власти Объединённых Арабских Эмиратов одобрили проведение в стране испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Минздрав страны в ускоренном порядке провёл процедуру регистрации российского препарата.

РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов третьей фазы клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек, — приводит РИА Новости сообщение фонда.

В ОАЭ продолжается третья стадия клинических исследований, в которых принимают участие тысяча добровольцев.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный институт фармакологии и питания Венгрии официально зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Лекарство от коронавируса было также зарегистрировано в рамках ускоренной процедуры.

По аналогичной схеме вакцина «Спутник V» была уже зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и других странах.