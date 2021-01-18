Новые цели: авиаудары Израиля грозят накрыть Ирак

Иран и лояльные ему шиитские формирования решили сместить акцент в своём военном присутствии с Сирии на Ирак. Соответствующие оценки приводит израильское разведывательное и армейское сообщество. Сирийская территория стала более проблематичной для иранских сил в связи с участившимися обстрелами со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и санкционного давления со стороны США.

Лояльные Тегерану силы создают инфраструктуру для передислокации в Ирак, говорится в свежих обзорах израильской разведки.

Иран провёл оценку ущерба после того, как понял, что ему будет трудно работать вблизи границы с Израилем, и посмотрел на западный Ирак по-новому, — цитирует издание Haaretz неназванного представителя разведки еврейского государства. — Он перебросил туда ракеты, которые могут поражать любую точку на израильской территории и которые можно переместить по контрабандным путям на более близкие позиции (к Израилю. — NEWS.ru).

Согласно ситуационным оценкам, после того как в свои полномочия в США официально вступит Джо Байден, американское руководство может потерять интерес к Ираку как к арене возможного вооружённого конфликта, что даст иранским силам возможность укрепиться в ближневосточной стране. Более того, крайне негативно в израильских разведывательных и военных кругах смотрят на вероятность того, что Соединённые Штаты могут вернуться к участию в ядерной сделке с Ираном и на этом фоне ослабить усилившееся при Дональде Трампе санкционное давление на республику. По разведданным еврейского государства, сочетание этих факторов может подтолкнуть иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) к решительным действиям против своих противников в регионе.

Sepahnews/Global Look Press

Издание Haaretz приводит мнение одного из высокопоставленных чиновников израильского Министерства обороны, который на закрытом брифинге предположил, что иранцы могут по-своему интерпретировать «возрождение» ядерной сделки и интенсифицировать свою военную активность. Однако Израиль этого не примет, подчёркивают в военных кругах. Более того, он прекрасно понимает, что у мировых держав может ослабнуть интерес к Ближнему Востоку и что в перспективе придётся действовать самостоятельно.

Все державы сейчас заняты своими внутренними проблемами, — говорит неназванный представитель израильского Министерства обороны. — Экономическая ситуация, положение в области здравоохранения, а также Китай беспокоят США гораздо больше, чем Ближний Восток.

Иран задумался о передислокации своих сил после того, как Израиль за последние две недели нанёс четвёртый авиаудар по целям на востоке Сирии, которые, предположительно, имели отношение к Исламской Республике и лояльным ей шиитским иррегулярным формированиям. Операция, «авторство» которой так и не было подтверждено официально, стала одной из наиболее масштабных по территориальному охвату и количеству погибших.

Не исключено, что на фоне новых угроз Израиль будет расширять свои авиаоперации на восток. Пока что правительство Биньямина Нетаньяху не теряет надежды переубедить Байдена в том, что касается ядерной сделки. Так, по данным Axios, израильтяне рассчитывают назначить специального посланника в Вашингтоне с тем, чтобы вести дискуссии с Белым домом об иранской политике в регионе. В числе потенциальных претендентов на эту должность издание называло уходящего посла Израиля в США Рона Дермера и главу МОССАД Йоси Коэна. Помимо этого, Нетаньяху готов создать межведомственную группу, которая будет склонять США к корректировке курса в отношении Ирана. Впрочем, насколько такой «гибридный подход» эффективен, можно будет увидеть после того, как внешнеполитическая команда Байдена пройдёт необходимые слушания в конгрессе.