Нетаньяху назвал три условия для перемирия в секторе Газа Нетаньяху: мир наступит после демилитаризации Газы и уничтожения ХАМАС

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть три условия достижения мира в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей статье для издания Wall Street Journal. По его словам, палестинское движение ХАМАС должно быть уничтожено, сектор Газа необходимо «демилитаризовать», а палестинское общество нужно «дерадикализовать».

Газу придется дерадикализовать. Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев. Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано, чтобы люди начали поддерживать борьбу с терроризмом, а не его финансирование, — подчеркнул министр.

Ранее Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. Он заявил, что это единственный способ освободить заложников и уничтожить ХАМАС, а также навсегда лишить Израиль угрозы в лице сектора Газа.

Тем временем пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус сообщил, что разведывательные службы Израиля обладают информацией о предполагаемом местонахождении оставшихся заложников в секторе Газа. Их освобождение, по его словам, является для ЦАХАЛ главным приоритетом, поскольку Израиль намерен освободить всех пленных, удерживаемых ХАМАС. Если этого не удастся сделать путем переговоров, то армия будет действовать «кинетическими способами», уточнил Конрикус.