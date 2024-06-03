Названы сроки возможной приостановки боевых действий в Газе Нетаньяху допустил приостановку боевых действий в Газе на 42 дня

Израиль готов прекратить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Однако, по его словам, которые передает Israel Hayom, ЦАХАЛ по истечении этого срока продолжит войну, пока не достигнет всех поставленных целей, в том числе полное уничтожение движения ХАМАС.

Мы можем остановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников, но мы не откажемся от достижения полной победы. Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, сдадимся ли мы, — отметил Нетаньяху в ходе закрытой встречи с членами комитета по иностранным делам и обороне парламента Израиля.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля в результате успешного авиаудара в Рафахе ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Воздушную атаку совершили в районе Таль-ас-Султан. Определить местонахождение цели помогли точные разведывательные данные.