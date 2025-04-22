Пляжи в популярной у туристов арабской стране закрылись из-за разлива нефти АТОР сообщила о закрытии пляжей в ОАЭ из-за разлива нефти

Фото: Dmitriy Puzyrev/Russian Look/Global Look Press

Несколько пляжей в Объединенных Арабских Эмиратах закрыли в связи с разливом нефти, сообщила Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, речь идет о местах отдыха в эмиратах Фуджейра и Шарджа.

Несколько пляжей на берегу Оманского залива в ОАЭ (на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа) остаются закрытыми из-за разлива нефти. Накануне стало известно, что запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа, — сказано в сообщении.

Отмечается, что местные власти уже приступили к очистке территории, а пока в качестве альтернативы для гостей ряда прибрежных отелей есть бесплатные трансферы на другие пляжи. При этом туроператоры получают минимум жалоб и просьб о переселении от туристов из РФ, добавили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что переселившиеся из отеля с грязью и без света российские туристы пожаловались на размещение в новом месте с тараканами и жуткими номерами. Инцидент произошел в египетской Хургаде, где ночью более 300 отдыхающих срочно увезли из White Valley Palace.

До этого стало известно, что Институт океанологии РАН осуществил первую экспедицию по анализу последствий разлива мазута в Черном море. По словам главы экспедиции Петра Завьялова, результаты исследования и выводы о степени загрязнения моря и его влияния на живую природу будут опубликованы через месяц.