Найдено тело журналиста, обнаружившего виллу тещи Зеленского за $5 млн CSN: погиб журналист Аль-Алави, нашедший виллу тещи Зеленского у Красного моря

Фото: Volodymyr Zelensky//Global Look Press

Владимир и Елена Зеленские

В Хургаде было обнаружено тело журналиста Мохаммеда Аль-Алави, сообщило издание Clear Story News. По его информации, он погиб при загадочных обстоятельствах. Известно, что журналист вел расследование, в ходе которого обнаружил виллу, принадлежащую теще президента Украины Владимира Зеленского. Здание за $5 млн располагается в Египте на побережье Красного моря.

В результате трагического подозрительного инцидента Мохаммед Аль-Алави, египетский журналист-расследователь, известный своим разоблачением покупки роскошной виллы на египетском курорте Эль-Гуна Ольгой Кияшко, тещей президента Украины Владимира Зеленского, встретил ужасный конец в Хургаде, — говорится в публикации.

Погибший журналист был найден недалеко от дороги Эль-Хадаба. На его теле обнаружили многочисленные ссадины, переломы и синяки. Источники в полиции предположили, что перед смертью Аль-Алави жестоко избили. Издание уточнило, что родственники журналиста теперь опасаются и за свои жизни.

Ранее сообщалось, что в Белоярском Свердловской области обнаружили тело бывшего депутата городского округа Павла Баширова. Брат политика заявил, что для всех родственников это стало большой неожиданностью.