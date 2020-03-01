https://static.news.ru/photo/c0b5f82a-5bab-11ea-adda-fa163e074e61_660.jpg Министр обороны Турции Хулуси Акар (в центре) Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı/facebook.com

В Министерстве обороны Турции сообщили, что их цель — сирийский режим. Воевать с Россией турецкая армия не намерена.

Мы не намерены вступать в бой с Россией, наша цель — сирийский режим, — сообщает North Press Agency на своей странице в Twitter.

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Turkish Defense Ministry: "We have no intention of engagement with with Russia, our target is the Syrian regime." pic.twitter.com/0kSYboSHGG — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) March 1, 2020

Министерство обороны также подтверждает расширение своей атаки на сирийские правительственные силы. Отмечается, что операция «Весенний щит» началась после атаки на их военных в Идлибе.

Ранее командование сирийской армии заявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.