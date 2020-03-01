В Министерстве обороны Турции сообщили, что их цель — сирийский режим. Воевать с Россией турецкая армия не намерена.
Мы не намерены вступать в бой с Россией, наша цель — сирийский режим, — сообщает North Press Agency на своей странице в Twitter.
BREAKING— NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English)
Turkish Defense Ministry: "We have no intention of engagement with with Russia, our target is the Syrian regime."
pic.twitter.com/0kSYboSHGG March 1, 2020
Министерство обороны также подтверждает расширение своей атаки на сирийские правительственные силы. Отмечается, что операция «Весенний щит» началась после атаки на их военных в Идлибе.
Ранее командование сирийской армии заявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.
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