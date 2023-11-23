Стало известно, сколько продлится операция ЦАХАЛ в Газе Минобороны Израиля: операция в Газе займет еще не менее двух месяцев

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа продлится еще минимум два месяца, а предстоящая гуманитарная пауза в боевых действиях будет непродолжительной, передает издание Ynet заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими 13-й флотилии — спецподразделения израильских ВМС.

Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий. Мы собираемся ликвидировать ХАМАС как военную и правительственную структуру. В ходе этой операции с самых первых этапов стало ясно, что ХАМАС понимает только силу, — заявил министр.

Ранее с аналогичным высказыванием выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что мир на Ближнем Востоке невозможен, если не уничтожить ХАМАС.

Гуманитарное перемирие в Газе начнется утром 24 ноября. По данным представителей ХАМАС, обмен израильских пленных на палестинских заключенных будет проводиться в соотношении 3:1. За каждого пленного израильтянина ЦАХАЛ должен будет передать противнику трех палестинских заключенных.