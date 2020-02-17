https://static.news.ru/photo/54420e16-516c-11ea-983c-fa163e074e61_660.jpg Ахмад Мадждалани Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Палестинская национальная автономия (ПНА) готова будет вступить в диалог с США, только если после президентских выборов в стране в 2020 году к власти придёт кандидат от Демократической партии. Об этом заявил генеральный секретарь Палестинского фронта народной борьбы, министр социального развития ПНА Ахмад Мадждалани.

Сейчас нет ни одного шанса [на диалог], даже если США изменят свою политику в отношении Палестины, — отметил он в интервью NEWS.ru в ходе Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также чиновник подчеркнул, что после президентских выборов 2020 года в США переговоры станут возможными при условии смены власти в Белом доме.

Если к власти придёт демократическая администрация, то мы будем готовы начать диалог. Почему бы и нет, — допустил Мадждалани.

Интервью Ахмада Мадждалани будет полностью опубликовано на сайте NEWS.ru.

Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Москве 17 и 18 февраля. В мероприятии принимают участие более 50 государственных деятелей и экспертов из 20 стран. Вопрос палестино-израильских отношений — один из главных в региональной повестке. Как писал NEWS.ru, на прошлой неделе тысячи жителей ПНА вышли на протесты против предложенной президентом США Дональдом Трампом «сделки века».