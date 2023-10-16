Макаревич объяснил, почему не воюет за Израиль Макаревич заявил, что в Израиле ему не дадут винтовку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не воюет за Израиль, поскольку ему не дадут винтовку, несмотря на хорошие навыки стрельбы. В видеообращении в соцсетях он пожелал всем израильским добровольцам и резервистам удачи, а также скорой победы.

Макаревич добавил, что постарается быть полезным для израильской стороны в конфликте с Палестиной.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2750 человек, более 9700 были ранены. В Израиле погибли не менее 1400 человек, 2500 получили ранения.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко назвал Макаревича трусливой сволочью, поскольку тот покинул Израиль, отправившись в тур по Европе. Журналист счел «слезной блевотиной» пожелание удачи бойцам ЦАХАЛ, опубликованное артистом.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее выразил надежду, что уехавшие после начала СВО в Израиль российские артисты, в частности Макаревич и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вступят в израильское ополчение на фоне эскалации на Ближнем Востоке.