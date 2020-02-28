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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил операцию правительственный войск Сирии в Идлибе и заявил о возможном усилении санкций в отношении властей САР.

По его словам, Лондон серьёзно обеспокоен «безрассудным наступлением сирийских войск». Рааб обвинил власти страны в «вопиющем пренебрежении» международным правом и моралью и подчеркнул, что ответственные за это люди должны быть наказаны.

Мы будем работать с нашими международными партнёрами над тем, чтобы ещё больше закрутить гайки, пока эти преступления не прекратятся, — цитирует британского министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что в результате удара сирийской армии по боевикам в Идлибе погибли несколько десятков военнослужащих Турции. Анкара считает виновной в этом не только Дамаск, но и Россию, хотя самолёты ВКС РФ в этой операции не участвовали.

Как писал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не может запретить Дамаску вести боевые действия на своей территории. Турции, войска которой поддерживают сирийскую оппозицию, он порекомендовал начать выполнять международные договорённости по достижению мира в Идлибе.